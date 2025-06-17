Çin Ekonomisi, Küresel Büyüme İçin Fırsat

ÇİN EKONOMİSİNDEKİ BÜYÜME POTANSİYELİ

Ekonomist Gülsüm Akbulut’a göre, küresel büyümenin önemli aktörlerinden biri olan Çin, genişleyen orta gelir grubuyla iç tüketim odaklı bir ekonomiye yöneliyor. Bu durum, uluslararası işletmelere Çin pazarına girişte büyük fırsatlar sunuyor. Hazine Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü olarak da görev yapan Akbulut, Xinhua ile gerçekleştirdiği söyleşide, 2024 yılında Çin ekonomisinin yüzde 5 büyüme kaydederek direncini göstereceğini, 2025 yılında da benzer büyüme oranlarıyla en hızlı büyüyen büyük ekonomilerden biri olmasının beklendiğini belirtti. Akbulut, “Bu durum Çin’in küresel büyümenin kilit önemdeki itici gücü konumunu devam ettirdiğini gösteriyor” ifadelerine yer verdi.

İÇ TALEP VE YENİ FIRSATLAR

Çin ekonomisi, 2025’in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 büyüdü. Akbulut, ülkenin sürdürülebilir büyümeyi devam ettirmek için iç talebe yoğunlaştığını belirtiyor. Büyüyen orta gelir grubu, artan kentleşme ve gelişen dijital ekonomi gibi unsurların, ülkede mal ve hizmetlere olan talepleri artırdığına dikkat çekti. Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, ülkenin orta gelir grubu 400 milyon kişiye ulaştı ve dünya genelinde en büyük grubun konumunu elde etti. Akbulut, “Elektrikli araçlar, telekomünikasyon ve elektronik ticaret gibi kilit sektörler hızla büyürken, Çin’in tüketici tabanının derinliğini ve çekiciliğini de ön plana çıkarıyor” dedi.

BÜYÜME POTANSİYELİ VE YAPISAL ZORLUKLAR

Çin’deki iç tüketim, GSYİH’nin yaklaşık yüzde 39’unu oluşturuyor. Bu düzey, ABD’deki yüzde 70 ile kıyaslandığında düşük kalıyor fakat büyüme potansiyelinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Akbulut, bu potansiyelin açığa çıkarılmasıyla nüfus yaşlanması, yüksek işgücü maliyetleri ve küresel tedarik zinciri riskleri gibi yapısal zorluklarla mücadelenin kolaylaşacağını ifade etti.

TÜRKİYE-ÇİN İLİŞKİLERİNE GÖZ ATILDI

Küresel GSYİH’nin yüzde 17’sini karşılayan, dünyanın en büyük ticaret ülkesi olan Çin, Kuşak ve Yol inisiyatifi ile Asya, Afrika ve Avrupa’daki ekonomik bağlarını güçlendiriyor. Akbulut, Türkiye ile olan ilişkilere de değinerek enerji, ulaştırma ve yüksek teknoloji alanlarında artan Çin yatırımlarının önemine vurgu yaptı. Türkiye’nin Çin’e ihracatının 3,4 milyar ABD doları seviyesinde olduğunu belirten Akbulut, bunun madenler, gıda ürünleri ve makine gibi alanlarda önemli potansiyelin bulunduğunu kaydetti.

Akbulut, “Çin’in son 40 yılda tarımsal bir ekonomiden dünyanın ikinci en büyük ekonomisine dönüşmesinde piyasa reformlarının ve Dünya Ticaret Örgütü’ne katılmasının etkili olduğunu” belirtti. Bu gelişmelerin hızlı büyümenin önünü açtığını ve 800 milyondan fazla insanın yoksulluktan kurtulmasına yardımcı olduğunu ifade etti.