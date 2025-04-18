Çin Ekonomisinde Yatırımlar Düşüşte

ÇİN EKONOMİSİNDE YABANCI YATIRIMLARDA GERİLEME

Çin ekonomisine yönelik doğrudan yabancı yatırımlar, 2024 yılının ilk üç ayında düşüş yaşadı. Ancak Mart ayında bu yatırımlardaki yeniden artış dikkat çekiyor. Çin Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, Ocak-Mart döneminde ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırım miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 oranında azalarak 269,2 milyar yuan (yaklaşık 36,86 milyar dolar) seviyesine düştü. Bu düşüş, küresel ekonomik belirsizlikler ve arttan jeopolitik gerilimler ile ilişkilendiriliyor.

MART AYINDA YATIRIMDA CANLANMA

Yılın ilk çeyreğinin son ayında yatırımcı ilgisinin yeniden canlandığı gözlemlendi. Bakanlık verilerine göre, Mart ayında doğrudan yabancı yatırım bir önceki yıla göre yüzde 13,2 artış gösterdi. Uzmanlar, bu Mart ayındaki yükselişin kısa vadeli bir iyileşme mi yoksa kalıcı bir dönüş sinyali mi olduğunun, önümüzdeki aylarda netlik kazanacağını belirtiyor.

YATIRIMCI ÇEKME REFORM SİNYALLERİ

Çin, son dönemde dış yatırımcıları çekebilmek için bazı sektörlerde reform sinyalleri vermişti. Bu gelişmelerin etkisinin, yılın ikinci çeyreğinde daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.