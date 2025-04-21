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Çin, Ekvador’u Kutladı Ve Destek Verdi

ÇİN CUMHURBAŞKANI’DAN EKVADOR’A KUTLAMA MESAJI

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Daniel Noboa’nın yeniden Ekvador Devlet Başkanı seçilmesi vesilesiyle bir kutlama mesajı gönderiyor. Xi, mesajında iki ülkenin kapsamlı stratejik ortaklar olduğunu ve son yıllarda ikili ilişkilerin sağlam bir gelişme ivmesi sürdürdüğünü vurguluyor.

İKİ ÜLKENİN İLİŞKİLERİNDE DERİNLEŞME

Xi, iki ülke arasındaki karşılıklı siyasi güvenin yanı sıra çeşitli alanlardaki verimli işbirliğinin derinleştiğini ifade ediyor. Ayrıca, bu dostluğun halklarda daha fazla karşılık bulduğunu belirtiyor. 2023 yılının, Çin ile Ekvador arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 45. yılı olduğunu hatırlatan Xi, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı daha üst seviyeye taşımak ve iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere Noboa ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu da kaydediyor.

ÇİN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISINDAN KUTLAMA

Aynı gün, Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı olarak seçilen Maria Jose Pinto’yu da kutluyor.

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