Çin-Endonezya Dışişleri ve Savunma Toplantısı Yapıldı

ÇİN-ENDONEZYA DİYALOG TOPLANTISI PEKİN’DE GERÇEKLEŞTİ

Çin ile Endonezya arasındaki Dışişleri ve Savunma Bakanları Diyaloğu’nun ilk oturumu Pekin’de yapıldı. Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, bu toplantıda Çin’i Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Savunma Bakanı Dong Cün temsil ederken, Endonezya’yı ise Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Şafri Şemsettin temsil etti. Dışişleri Bakanı Vang, bu diyalog mekanizmasının iki ülke arasındaki siyasi ilişkileri güçlendirmeye, güvenlik ve savunma işbirliğini geliştirmeye, dostluk bağlarını derinleştirmeye ve karşılıklı güveni artırmaya yardımcı olmasını umduklarını ifade etti. Ayrıca, “İki ülke, kalkınma çabalarında daha fazla sinerji aramalı, kaynaklar ve üretim kapasitesi bakımından karşılıklı avantajlarını kullanarak güvenli ve istikrarlı sanayi ve tedarik zincirleri inşa etmeli ve dış müdahalelere birlikte direnmelidir.” dedi.

ULUSLARARASI POLİTİKALARIN ETKİLERİ

Vang, Başkan Donald Trump döneminde uygulanan ABD politikalarına dolaylı bir eleştiride bulunarak, dünya toplumunun tek taraflılık ve hegemonya politikalarıyla mücadele eden kritik bir eşikte olduğunu vurguladı. 1955’te Endonezya’nın Bandung şehrinde gerçekleştirilen Bağlantısızlar Konferansı’na atıfta bulunan Vang, “Çin, ‘Birlikte Yaşamanın Beş İlkesi’ni ve ‘Bandung ruhunu’ birlikte savunarak, uluslararası eşitliği ve adaleti korumak ve küresel kalkınma işbirliğini teşvik etmek üzere Endonezya ile çalışmaya hazırdır.” ifadesini kullandı.

GÜVENLİK İŞBİRLİĞİNE VURGU

Çin Savunma Bakanı Dong, mevcut uluslararası durumun dalgalanmalarla karakterize olduğunu ve bölgenin birçok sınamayla karşılaştığını belirtti. Aynı zamanda, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğinin derinleştirilmesinin hem bölgesel hem de küresel barışa katkıda bulunabileceğini vurguladı. Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, ülkesinin Çin ile karşılıklı siyasi güveni güçlendirmek ve işbirliğini geliştirmek için ASEAN-Çin diyaloğu gibi platformlarda iletişim ve eşgüdüm sağlamayı hedeflediğini dile getirdi. Endonezya Savunma Bakanı Şemsettin ise savunma deniz güvenliği konusunda işbirliğinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

KAPSAMLI STRATEJİK DİYALOG MEKANİZMASI KURULDU

Toplantıda, Orta Doğu’daki durum ve diğer uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar bu konularda büyük bir anlayış birliği sağladı. Toplantının sonunda, iki ülke arasında Kapsamlı Stratejik Diyalog Mekanizması kurulması konusunda mutabakat sağlandı ve deniz güvenliği ile diğer alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalandı. Bu mekanizma, Çin’in başka ülkelerle kurduğu ilk benzeri diyalog mekanizması olarak öne çıkıyor. “2+2” adı verilen bu mekanizmanın kurulmasına, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto’nun Kasım 2024’teki Pekin ziyareti sırasında karar verildi. Bunun yanı sıra, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in geçen hafta Malezya’ya yaptığı ziyaret sırasında da benzer bir mekanizmanın Türkiye ile Malaysia arasında kurulması kararlaştırıldı. Ayrıca, Çin’in Güneydoğu Asya’nın Müslüman çoğunluklu iki ülkesiyle kurduğu bu ikili diyalog mekanizmaları, ticari gerilim ve ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde bölgedeki ortaklarıyla ilişkilerini geliştirme çabalarını göstermekte.