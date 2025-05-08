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Çin, Filipinler Gemisini Uyararak Gözetledi

ÇİN ORDUSUNDAN FİLİPİNLER’E UYARI

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Komutanlığı Sözcüsü Tian Junli, 5 Mayıs’ta Huangyan Dao adası çevresindeki deniz sularına izinsiz girmeye çalışan bir Filipin gemisini izlediklerini ve uyararak bölgeden uzaklaştırdıklarını bildirdi. Perşembe günü yaptığı açıklamada, “Söz konusu işlemler, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülmüş, geminin Çin’in karasularına girmesi etkili şekilde engellenmiştir” ifadelerini kullandı.

PROFESYONEL OPERASYON!

Tian, gerçekleştirilen operasyonun “profesyonel şekilde yürütüldüğünü ve meşru olduğunu” vurguladı. Filipinlerin konuya dair yaptığı açıklamaların gerçekleri göz ardı ettiğini, kamuoyunu yanıltmayı hedeflediğini ve uluslararası kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalıştığını belirtti. “Huangyan Dao, Çin’in öz toprağıdır” diyen Tian, Filipinler tarafını “tüm ihlal, provokasyon ve yanıltıcı abartılı girişimlerine derhal son vermeye çağırdı.

YÜKSEK ALARM DURUMU

Sözcü, komutanlığa bağlı kuvvetlerin yüksek alarm durumunu sürdürdüğünü ve Çin’in egemenlik ile denizcilik haklarını koruma konusunda tam hazırlığa sahip olduğunu da sözlerine ekledi. Güney Çin Denizi’nde barış ve istikrarı sağlamak için gereken önlemlerin alındığını belirtti.

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