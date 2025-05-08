Çin, Filipinler’i Uyardı, Dikkatli Olun

ÇİN’DEN FİLİPİNLER’E SERT UYARI

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Filipinler’in temel çıkarlarına hiçbir şekilde zarar vermemesi konusunda uyarıda bulundu. Dün yapılan basın toplantısında, Filipinler ile ABD arasında gerçekleştirilen ortak tatbikat sırasında Çin’in Shandong uçak gemisinin Filipinler’in kuzeyindeki sularda görünmesine ve Filipinler donanması sözcüsünün Filipinler ile Taiwan birliklerinin ortak tatbikatlar düzenlemesi yönündeki açıklamasına dair görüşlerini paylaştı.

SHANDONG UÇAK GEMİSİNİN EĞİTİM GÖREVİ

Zhang, Shandong uçak gemisi görev grubunun, entegre muharebe yeteneklerini test etmek ve artırmak amacıyla belirtilen sularda yıllık bir eğitim görevi gerçekleştirdiğini aktardı. “Bu durum uluslararası hukuk ve yaygın uygulamalara uygundur ve herhangi bir spesifik ülke ya da hedefe yönelik değildir” diyerek bu durumu savundu.

PROVOKASYONLARA SON VERİLMESİ GEREKİYOR

Zhang, Filipinler’deki bazı kişilerin, kendi çıkarları doğrultusunda “suyu bulandırmak” amacıyla ABD gibi dış güçlerle gizli iş birliği yaptığını ve Güney Çin Denizi bölgesindeki barış ve istikrarı tehdit ettiğini ifade etti. Taiwan sorunu bağlamında ateşle oynama girişiminde bulunduklarını vurguladı. “İhlal ve provokasyonlarına son verme ve herhangi bir şekilde Çin’in temel çıkarlarını zedelemekten uzak durma konusunda Filipinler tarafını sert şekilde uyarıyoruz” diyen Zhang, toprak egemenliği ile denizcilik hak ve çıkarlarını korumak için kararlı ve güçlü önlemler almayı sürdüreceklerini belirtti.