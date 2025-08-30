Çin Geleneksel Qixi Festivali Kutlandı

ÇİNLİLER QİXİ FESTİVALİ’Nİ DÜZENLİ DÜĞÜNLERLE KUTLADI

Çin’in Sevgililer Günü olarak bilinen geleneksel Qixi Festivali, cuma günü tüm ülkede yapılan canlı düğün törenleri ile kutlanıyor. Bu özel gün, çiftlerin aşklarını kutladığı ve yeni yaşamlarına adım atanların mutluluklarını paylaştığı anlam dolu bir zaman dilimi sunuyor.

RENGARENK ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR

Farklı şehirler, bu kutlama için birçok renkli etkinlik düzenliyor. Geleneksel performansların yanı sıra, çiftler için özel organizasyonlar düzenleniyor. Sosyal medya, bu festivali kutlayanların paylaşımlarıyla dolup taşıyor, ki bu da geleneğin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor.

BİREYSEL VE TOPLUMSAL BAĞLAR KUVVETLENİYOR

Qixi Festivali, bireyler arasında sevgi ve bağlılık ilişkilerini güçlendirirken, aynı zamanda toplumsal birlikteliği de pekiştiriyor. Bu gün, geleneğin yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması açısından büyük bir öneme sahip. Bu nedenle herkes için anlamlı bir kutlama olma özelliğini taşıyor.