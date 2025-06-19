Çin, Gerilimle İlgili Uyarı Yaptı

Çin’den kritik açıklama

Çin, İSRAEL-İRAN SAVAŞINA İTİRAZDA BULUNDU

ABD’nin en büyük jeopolitik rakibi olan ve İran’dan en fazla petrol alan ülke konumundaki Çin, İran ile İsrail arasındaki savaşla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Çin, “İsrail – İran çatışmasının tırmanmasına seyirci kalamayacak” ifadesini dile getirdi.

ÇİN, WASHINGTON’U SORUMLU DAVRANMAYA DAVET ETTİ

Ayrıca, Çin, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran lideri Ali Hamaney’i “şimdilik ortadan kaldırmayacaklarını” söylemesine ve İran’a yönelik koşulsuz teslim çağrısına karşı Washington yönetimini, İsrail üzerinde özel etki sahibi bir ülke olarak sorumlu bir tavır sergilemeye davet etti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin’de düzenlenen bir basın toplantısında, Trump’ın sosyal medya platformu Truth Social’daki mesajına karşılık verdi. Guo, devam eden gerilimden dolayı derin endişe duyduklarını belirtti.

GERİLİMİN YÜKSELMESİ KİMSENİN ÇIKARINA OLMAZ

Guo Ciakun, Birleşmiş Milletler Şartı’nın amaç ve ilkelerine aykırı olarak bir ülkenin egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğünün ihlal edilmesine karşı olduklarını ifade etti. “Orta Doğu’daki gerilimin daha fazla yükselmesi kimsenin çıkarına değil. İsrail üzerinde özel etki sahibi ülke, adil ve objektif bir tutum takınmalı, sorumlu davranarak çatışmanın yayılmasına engel olmalı” dedi.

ÇİN, VATANDAŞLARINI TAHLİYE ETTİ

Diğer yandan, Çin, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve İran’ın misillemeleri nedeniyle tırmanan gerilimin güvenliği kötüleştirmesi üzerine, İran ve İsrail’deki vatandaşlarını tahliye etti. Sözcü Guo, Tahran Büyükelçiliği ve İran’daki konsolosluklarının komşu ülkelerin yardımı ile İran’da bulunan 791 Çin vatandaşını güvenli bölgelere naklettiğini açıkladı.