Çin, Güney Kore ile işbirliğine istekli

ÇİN CUMHURBAŞKANI’NDAN GÜNEY KORE’YE TEBRİK MESAJI

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in yeni Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung’a tebriklerini ilettiğini ifade etti. Lin, yaptığı açıklamada, Çin ve Güney Kore’nin birbirleri için önemli komşular ve işbirliği ortakları olduğunu vurguladı. İki ülke ilişkilerine büyük önem verdiklerini belirten Lin, “Bu doğrultuda daha güçlü bir işbirliği geliştirmeye kararlıyız” dedi.

GÜNEY KORE İLE İŞBİRLİĞİNE VURGU

Lin, Güney Kore ile diplomatik ilişkilerin kurulmasında belirlenen hedeflere sadık kalmanın, iyi komşuluk ve dostluk çerçevesinde ilerlemenin önemini aktardı. Aynı zamanda, karşılıklı faydayı ve kazançları hedefleyen yapıcı bir işbirliğine hazır olduklarını da sözlerine ekledi. Lin, “Güney Kore ile birlikte, Çin-Güney Kore stratejik işbirliği ortaklığının sürekli gelişimini desteklemeye ve iki ülke ile halklarına daha fazla katkı sağlamaya yönelik çabalarımıza devam ediyoruz” şeklinde açıklama yaptı.