Çin, Güney Kore, Japonya Tarım Bakanları Toplandı

ÇİN, GÜNEY KORE VE JAPONYA TARIM BAKANLARI TOPLANDI

Çin, Güney Kore ve Japonya’nın tarım bakanları, Güney Kore’nin Incheon şehrinde 4. kez bir araya geldi. Yapılan ortak açıklamada, 2018 yılında Çin’de gerçekleştirilen son toplantının üzerinden 7 yıl geçtiği ve bu toplantıda gıda güvenliği, hayvan hastalıkları ve sürdürülebilir tarım gibi önemli konuların ele alındığı vurgulandı. Toplantıda, tarım sektörünün iklim krizi, bulaşıcı hastalıkların yayılması ve tedarik zincirlerinin bozulması gibi birçok zorlukla karşılaştığını ifade eden üç bakan, bu sorunların çözümünde bilgi paylaşımının ve işbirliğinin kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

AKILCI TARIM TEKNOLOJİLERİNDE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Bakanlar, akıllı tarım teknolojileri, çevre dostu ve düşük karbonlu tarım uygulamaları yanı sıra genç tarım uzmanlarının yetiştirilmesi gibi konularda işbirliğini derinleştirmeyi kararlaştırdı. Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanı Han Jun, tarımsal işbirliğini yeniden başlatarak daha dirençli ve kapsamlı bir üçlü tarımsal işbirliği çerçevesi oluşturmak için Japonya ve Güney Kore ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Han, bu işbirliği sayesinde bölgede tarım ve kırsal alanların yeniden canlandırılması ve kalkınmasına olumlu katkılar sağlanacağını belirtti.

KÜRESEL TARIMSAL MİRAS İÇİN İŞBİRLİĞİ

Bakanlar ayrıca Küresel Öneme Sahip Tarımsal Miras Sistemleri konusunda işbirliği yapma ve uluslararası düzeyde işbirliğini güçlendirme hususunda da uzlaştı. Toplantı sonrası taraflar, üçlü tarım bakanları toplantısının düzenli olarak yapılması konusunda mutabık kaldıklarını bildiren ortak bir açıklama yayımladı. Gelecek toplantının Japonya’da gerçekleştirileceği de ifade edildi.