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Çin, Güney Kore ve Japonya İle İşbirliği

ÇİN TİCARET BAKANI WANG WENTAO’NUN AÇIKLAMALARI

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, yüksek kaliteli kalkınmayı ve üst düzey dışa açılma politikasını genişletme kararlılıklarını vurguladı. Güney Kore ile Japonya’nın da aralarında bulunduğu tüm ülkelerle fırsatları paylaşacaklarını ifade etti. Wang, pazar günü Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen 13. Çin-Japonya-Güney Kore Ekonomi ve Ticaret Bakanları Üçlü Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Küresel ekonomi üzerinde süregelen aşağı yönlü baskılara dikkat çekerek, Çin, Japonya ve Güney Kore’nin serbest ticareti ve çok taraflı ticaret sistemini koruma çabası içinde olmaları gerektiğini belirtti.

ÜÇLÜ TOPLANTIDAN ÖNEMLİ KARARLAR

Toplantıda ticaret ve yatırım işbirliğinin güçlendirilmesi gibi konular ön plana çıktı. Wang’ın yanı sıra, Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanı Ahn Duk-geun ile Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Muto Yoji eş başkanlık yaptı. Üç ülkenin bakanlıkları, üçlü serbest ticaret anlaşmasına dair müzakerelerin hızlandırılmasına, tedarik zinciri işbirliğinin güçlendirilmesine ve ihracat kontrolü konusundaki diyaloğun artırılmasına yönelik ortak mutabakat sağladı.

DİJİTAL VE YEŞİL EKONOMİDE İŞBİRLİĞİ

Bunun yanında dijital ve yeşil ekonomilerde işbirliğinin derinleştirilmesi, yerel işbirliğinin geliştirilmesi ve ticari işbirliği için uygun ortamın ortaklaşa teşvik edilmesi gibi meselelerde de uzlaşıldı. Bu kararlarla birlikte, bölgesel ekonomik entegrasyonu ilerletmek amacıyla ortak çabaların artırılması bekleniyor.

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