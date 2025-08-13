Çin, Hainan’dan Yeni Uydu Fırlattı

YENİ İNTERNET UYDULARI FIRLATILDI

WENCHANG, 13 Ağustos — Çin, Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Fırlatma Üssü’nden yeni bir internet uydu grubu gönderdi. Çarşamba günü, Beijing saatiyle 14.43’te Uzun Yürüyüş-5B taşıyıcı roketi ve ona bağlı Yuanzheng-2 (Expedition-2) üst kademesi aracılığıyla uydu grubu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirildi.

UZAYA GÖNDERİLEN SEKİZİNCİ GRUP

Bu internet uydu kümesinin, daha önce uzaya gönderilen uydular arasında sekizinci grup olma özelliği bulunuyor. Fırlatılan uydular, internet iletişimini güçlendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.