Haberler

Çin, Hainan’dan Yeni Uydu Fırlattı

YENİ İNTERNET UYDULARI FIRLATILDI

WENCHANG, 13 Ağustos — Çin, Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Fırlatma Üssü’nden yeni bir internet uydu grubu gönderdi. Çarşamba günü, Beijing saatiyle 14.43’te Uzun Yürüyüş-5B taşıyıcı roketi ve ona bağlı Yuanzheng-2 (Expedition-2) üst kademesi aracılığıyla uydu grubu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirildi.

UZAYA GÖNDERİLEN SEKİZİNCİ GRUP

Bu internet uydu kümesinin, daha önce uzaya gönderilen uydular arasında sekizinci grup olma özelliği bulunuyor. Fırlatılan uydular, internet iletişimini güçlendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Edirne Jandarma 650 Kg Midyeye El Koydu

Edirne'de jandarma, yol kontrolünde 650 kilogram akivades midyeye el koydu. Üç kişi, 2.3 milyon TL ceza aldı. Yetkililer, doğal kaynakları koruma denetimlerinin devam ettiğini duyurdu.
Haberler

Başakşehir Viking Maçı TRT 1’de

Başakşehir ve Viking takımları arasındaki UEFA Konferans Ligi maçı için geri sayım başladı. Maçın yayın bilgileri ise taraftarlar tarafından araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.