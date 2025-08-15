Çin Halk Cumhuriyeti’nde Barış Toplantısı Yapıldı

ÇİN KOMÜNİST DEVRİMİNİN 80’İNCİ YILI ETKİNLİĞİ

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Çin komünist devriminin 80’inci yılı dolayısıyla ‘Tarihi Unutmayalım, Barışı Koruyalım Yuvarlak Masa Toplantısı’ düzenledi. Etkinlik öncesinde hazırlanan bir fotoğraf sergisi katılımcılar tarafından gezildi. Toplantı, iki oturum biçiminde gerçekleştirildi. Birinci oturumda ‘2’nci Dünya Savaşı’ndan ders almalıyız’, ‘Savaş sonrası yeni dünya düzenini birlikte korumalıyız’ ve ‘Birlikte tek taraflılığa karşı çıkmalıyız’ konuları üzerinde duruldu. İkinci oturum ise ‘Küresel Güvenlik Girişimi’ni birlikte hayata geçirmeliyiz’ ve ‘Güvenliği birlikte korumalıyız’ konularına odaklandı.

2’NCI DÜNYA SAVAŞI VE KİXU YORUMLARI

Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Jiang Xuebin, 2’nci Dünya Savaşı’nın dört kıtadan 80’den fazla ülke ve bölgeden 2 milyardan fazla insanı etkilediğini ifade etti. Xuebin, savaşın dünyaya büyük felaketler götürdüğünü belirterek, “İlk başlayan ve en uzun süren harekat olan, Çin halkının Japon saldırganlığına karşı direniş savaşı, 35 milyon can kaybıyla büyük bir milli fedakarlık göstererek faşizme karşı savaşın doğu cephesini oluşturmuştur” şeklinde konuştu.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE DERSLER

Xuebin, tarihin en iyi ders kitabı ve en etkili uyarıcı olduğunu vurgulayarak, “Çin halkı savaşın getirdiği acıları asla unutmaz ve barışı yorulmak bilmeden aramaktadır. Geçmiş geleceğe ışık tutar. Tarihsel deneyimleri ve dersleri unutmamalıyız. Kini sürdürmek için değil, iyi kalpli insanların barışa duyduğu özlemleri ve kararlılıklarını uyandırmak için tarihten ders alıp geleceğe bakmalıyız. Tüm dünya halkları barışın kolaylıkla elde edilmediğini ve daha fazla değer verilmesi gerektiğini unutmamalıdır. Kalıcı barış sağlamak için 2’nci Dünya Savaşı’na tarihsel bakış açısıyla bakmalı ve tarihsel gerçekleri savunmalıyız” dedi.