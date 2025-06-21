Çin Hayvanat Bahçesi’nde Saldırı Anı

Çin’deki hayvanat bahçesinde Bir Olay

GÖRÜNTÜLERİN GÜNDEME GELİŞİ

Çin’in Liaoning eyaletinde bulunan Şenyang Hayvanat Bahçesi’nde meydana gelen bir olay, sosyal medya üzerinde geniş yankı uyandırdı. Olay, dişi bir aslanın cam bölmenin arkasında bulunan küçük bir çocuğa aniden saldırmaya çalışmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu anlar, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, küçük bir çocuğun yüzünde maskesiyle aslanların bulunduğu cam bölmeye neşeyle yaklaştığı görülüyor. Çocuk, camın önüne oturuyor ve aslanlara merakla bakıyor. Bu esnada çocuğun annesi o anları cep telefonuyla kaydediyor.

ASLANIN ANI VE ÇOCUĞUN TEPKİSİ

Çocuk cama yaklaştığı anda yerde yatan dişi aslan aniden yerinden fırlıyor ve cam bölmeye doğru atlıyor. Kocaman açtığı ağzıyla çocuğa ısırmaya çalıştığı izlenimi veriyor. Ancak şans eseri kalın cam bölme sayesinde herhangi bir zarar oluşmuyor. Çocuk, bu duruma rağmen şaşırtıcı bir şekilde korku belirtisi göstermiyor ve sakinliğini koruyor. Videonun sosyal medyada paylaşılması kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenmesini sağladı.

KULLANICILARDAN ÇEŞİTLİ YORUMLAR

Sosyal medya kullanıcıları, olayla ilgili birçok farklı yorum yaptı. Bazıları “Bu cam gerçekten sağlam olmalı,” derken, kimileri aslanın saldırı yapmadığını, sadece merakla yaklaştığını savundu. Bir kullanıcı, “O bir bebek olduğunu anladı. Belki de sadece yavrusu gibi taşımak istemiştir,” diye yazdı. Diğer bazı izleyiciler ise annenin sadece video çekmekle yetinmesine tepki gösterdi. Olay hakkında başka bir tartışma konusu ise aslanların tutulduğu alanın küçüklüğü oldu. Bir kullanıcı, “Bu kadar güçlü ve özgür dolaşması gereken hayvanlar, bu kadar dar alanlara hapsedilmemeli,” yorumunu yaptı.

GEÇMİŞTE BENZER BİR OLAY

Olayın geçmişi 2016 yılında ABD’nin Colorado eyaletindeki bir hayvanat bahçesine kadar uzanıyor. O dönemde yaşanan benzer bir görüntüde, bir dişi aslan camın diğer tarafında oturan bebeğe ulaşmak için cama patileriyle defalarca vurmuştu. Bu olay, hayvanların doğal yaşam alanlarından uzak bir şekilde sergilenmesinin bir başka örneği olarak akıllarda kalmıştı.