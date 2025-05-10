Çin, Hindistan Ve Pakistan’a Barış Çağrısı Yaptı

GERİLİM HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hindistan ve Pakistan arasındaki artan gerilim hakkında açıklamalar yaptı. İki ülkeyi, genel barış ve istikrar adına hareket etmeye ve sükunet ile itidallerini korumaya davet etti. Yapılan açıklamalara göre, Pakistan, Hindistan’ın sabah erken saatlerde Nur Han Hava Üssü’nü hedef alan saldırılar düzenlediğini duyurdu. Pakistan, bu saldırıya kararlılıkla yanıt vereceklerini belirterek “Bünyan-ı Marsus Operasyonu’nu” başlattığını ifade etti.

GERİLİMİN ARTMA RİSKİ

Sözcü, Hindistan ile Pakistan arasındaki süregelen durumu dikkatle izlediklerini ve gerilimin artmasından derin bir endişe duyduklarını belirtti. İki tarafı da, genel barış ve istikrar adına harekete geçmeye, sükunetlerini korumaya, barışçıl bir şekilde siyasi çözüm yoluna dönmeye ve gerilimi daha da artırabilecek her türlü eylemden kaçınmaya çağırdı. “Bu, hem Hindistan ve Pakistan’ın temel çıkarları hem de bölgedeki barış ve istikrar için önemlidir ve aynı zamanda uluslararası toplumun temennisidir.” diyen sözcü, bu noktada yapıcı bir rol üstlenmeye istekli olduklarını da ekledi.