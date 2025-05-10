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Çin, Hindistan ve Pakistan’ı Barışa Çağırdı

ÇİN’İN AÇIKLAMASI

Çin, Hindistan ve Pakistan’ı barış ile istikrar için hareket etmeye ve artan gerilim karşısında sakin kalmaya davet etti. Bugün gerçekleştirilen bir açıklamada, Çin Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğin son durumunu yakından izlediğini ve bu durumun tırmanmasından endişe duyduğunu hatırlattı.

GERGİNLİĞİN AZALTILMASI

Açıklamada, Hindistan ve Pakistan’ın barış ve istikrarı gözeterek artan gerilime karşı itidalli bir tutum sergilemeleri gerektiğine vurgu yapıldı. İki tarafın, gerginliğin daha da kötüleşmesine sebep olabilecek adımlardan kaçınması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, Çin’in bu konuda yapıcı bir rol oynamaya devam etmeye hazır olduğu belirtildi.

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