Çin, Hindistan Ve Pakistan’ın Sükunetini Temenni Ediyor

ÇİN DİŞİŞLERİ BAKANI’NIN AÇIKLAMALARI

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Hindistan ve Pakistan’ın sükunet ve itidali korumasını, aralarındaki farklılıkları diyalog ve istişare ile çözmelerini ve gerilimi artırmaktan kaçınmalarını istedi. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasında istişare yoluyla kapsamlı bir ateşkes sağlanması için destek ve temennilerini ifade etti.

ATEŞKESİN TEMELİ

Wang, iki ülkenin temel çıkarlarına uygun bir ateşkesin, uluslararası toplumun da ortak arzusu olduğunu vurguladı. Pahalgam bölgesindeki terör saldırısını kınayan Wang, terörün tüm biçimlerine karşı olduklarını yineledi. Doval ise Pahalgam’daki saldırının Hindistan tarafında ciddi kayıplara yol açtığını aktararak, terörle mücadele önlemlerinin alınması gerektiğini belirtti.

BÖLGESEL BARIŞ VE İSTİKRAR

Doval, savaşın iki tarafın da çıkarına olmadığını ifade ederek, hem Hindistan hem de Pakistan’ın ateşkese bağlı kalacağına ve bölgesel barış ve istikrarın en kısa sürede yeniden tesis edilmesini isteyeceklerine dikkat çekti. Wang ise Doval’ın savaş tercih etmedikleri yönündeki sözlerini takdirle karşıladı. Asya’da kazanılan barış ve istikrarın korunması gerektiğinin altını çizen Wang, Çin’le sınırı olan Hindistan ve Pakistan’ın birbirinden ayrılamaz komşular olduğunu belirtti.