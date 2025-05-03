Çin İhracat Kontrolü İçin Hazırlanıyor

Pekin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerini artırmasına ve Çin’in karşılık vermesine rağmen, ticaret gerilimini azaltmak ve müzakerelere başlamak için fentanil ve öncü kimyasalların ihracat kontrolü konusunda Washington hükümetine güvence vermeye hazırlandığı bildiriliyor. Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, ismi açıklanmayan “bilgi sahibi” kaynaklara dayandırdığı habere göre, Çin Kamu Güvenliği Bakanı Vang Şiahong, Trump yönetiminin taleplerini öğrenmek amacıyla harekete geçmiş durumda. Haberde, Vang’ın ABD’li yetkililerle görüşmek üzere Washington’a gitme veya üçüncü bir ülkede buluşma ihtimali üzerinde durulduğu belirtiliyor. Ancak, müzakerelerin kesinleşmediği ve Pekin yönetiminin öncesinde ABD’den bir yumuşama bekleyebileceği ifade ediliyor. WSJ’nin bu haberi, Çin Ticaret Bakanlığı’nın, Washington yönetiminden gelen müzakere önerilerini değerlendirdiğini açıkladığı gün geldi. Bakanlık, ABD’nin bu konudaki taleplerinin Pekin hükümetine iletildiğini öne sürdü.

TARİFE RESTLEŞMESİ SÜRECİ

ABD ile Çin arasında gerginliğe sebep olan tarife sorunları, Trump’ın 1 Şubat’ta imzaladığı kararnamelerle başladı. Bu kararname ile Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin’den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanmaya başlandı. 4 Mart’ta ise Trump, Çin’e yönelik ek gümrük vergisini yüzde 20’ye çıkarttı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, bu vergi artışının nedeni olarak Çinli yetkililerin fentanil ve öncü kimyasalların ABD’ye akışını kontrol etmede başarısız olduğu gösterildi. Trump, 2 Nisan’da, ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin, ABD’ye karşılık vererek gümrük tarifelerini artırmış, bu süreçte iki ülke arasında tarife restleşmesi yaşanmıştır; ABD’nin tarifesi yüzde 145’e, Çin’in ise yüzde 125’e kadar çıkmıştır.

FENTANİL İTHALATI SORUNU

Washington yönetimi, Çin’in doğrudan fentanil ihracatı olmadığını belirtirken, Çin’den fentanil yapımında kullanılan öncü kimyasalların üçüncü ülkelere ihraç edilerek buradan ABD’ye kaçak yollarla sokulduğu iddialarında bulunuyor. Bu durum, ticaret müzakerelerinde önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Pekin’in ABD’den gelen taleplere nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.