Çin, İkinci Sırada 780.000 petaFLOPS

ÇİN AKILLI BİLGİ İŞLEM KAPASİTESİ

Çin, toplam akıllı bilgi işlem kapasitesini 780.000 petaFLOPS düzeyine çıkararak dünya genelinde ikinci sıraya yerleşiyor. Çin Ulusal Veri İdaresi Başkanı Liu Liehong, Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang’da düzenlenen 2025 Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı’nın açılışında bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Liu, ülkesinin veri altyapısının inşasına devam ettiğini ve bu yılın temmuz sonuna kadar 25 kentsel bağlantı noktası kurduklarını belirtti.

STRATEJİK PROJELERİN ETKİSİ

Liu, bu ilerlemenin “Doğu Veri, Batı Bilişim” inisiyatifinden kaynaklandığını ifade etti. Ayrıca, 8 ulusal bilişim merkezinin yeni bilişim kapasitesinin yüzde 60’ından fazlasını sağladığını ve akıllı bilgi işlem kapasitesinin 620.000 petaFLOPS düzeyine ulaştığını dile getirdi. Liu, bu girişimi öncüsü olarak, son yıllarda ulusal bilgi işlem merkezi kurma konusunda yoğun çaba sarf ettiklerini ve dünyanın ilk 400G tam optik ağ bilgi işlem kanalını başarıyla oluşturduklarını açıkladı.

FUARIN KAPSAMI

30 Ağustos’a kadar sürecek olan fuar, 16.000’den fazla katılımcı ve 375 şirket ile geniş bir etkileşim ve etkinlik yelpazesine ev sahipliği yapıyor. Bu üç günlük etkinlik, veri ve bilişim teknolojileri alanında önemli bir platform olarak öne çıkıyor.