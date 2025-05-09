Çin İle Gümrük Tartışmalarında Görüşmeler Yapılıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Çin ile gümrük vergisi sorununa odaklanarak, “Dünyada birçok ticaret ortağımızla temas halindeyiz. Elbette Çin büyük bir ülke ve bu alanda önemli bir taraf. Başkanın da ifade ettiği gibi, Çin’in Amerika Birleşik Devletleri’ne ihtiyacı var. Pazarımıza ve tüketici tabanımıza ihtiyaçları var” açıklamasında bulundu. Leavitt, ABD’deki ve dünya genelindeki gelişmelere dair gazetecilere bilgi verdi. Donald Trump’ın gelecek hafta Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edecek olmasını vurgulayan Leavitt, “Başkan Trump, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri güçlendirmeye odaklanacak. Bu ziyaret, hem ABD hem de Orta Doğu için istikrar, fırsatlar ve karşılıklı saygı vizyonu ile birleşmiş bir altın çağın eşiğinde olduğumuzun göstergesi” dedi.

HİSSELERİN GÜÇLENMESİNE YENİ ANLAŞMALAR

Leavitt, ABD ile Birleşik Krallık arasında imzalanan ticaret anlaşmasına dair de bilgi verdi. Bu anlaşmanın, “ABD şirketlerine Birleşik Krallık pazarlarına benzeri görülmemiş bir erişim sağladığını ve ABD ulusal güvenliğini güçlendirdiğini” belirtti. Ayrıca, “Bu, birçok başka ticaret anlaşmasının ilki. Ülkemizin daha önce hiç olmadığı kadar büyümesi için daha fazla tarihi anlaşmaya hazır olun” şeklinde konuştu.

GÖRÜŞMELER YÜZ YÜZE DEVAM EDECEK

Çin ile ABD arasındaki gümrük vergisi müzakerelerine de değinen Leavitt, “Başkan Trump’ın da belirttiği gibi, ABD ve Çin, uzun süredir görüşmeler yürütüyor. Şimdi her iki ülkenin ekipleri yüz yüze görüşerek müzakerelere devam edecek. Başkan Trump ve ticaret ekibinin, ABD için mümkün olan en iyi anlaşmayı sağlamak amacıyla çalışacağından emin olabilirsiniz” dedi. Leavitt, Trump’ın görüşmelerden beklentileri ve ekibinin bir anlaşma sağlanamazsa yaşanacak hayal kırıklığı konusundaki soruya ise, “Dün gerçekleştirilen ABD ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret anlaşması büyük bir başarı. Bu harika bir ilk adım. Şimdi birçok başka ülkeyle de ilerliyoruz” yanıtını verdi.

PAPA SEÇİMİ VE GURUR DUYDUĞU AÇIKLAMALAR

Beyaz Saray Sözcüsü ayrıca, Vatikan’da 267. Papa olarak seçilen Katolik Kilisesi’nin yeni lideri hakkında da bilgi verdi. Leavitt, “Trump, bir ABD papanın olmasından dolayı çok gurur duyuyor. Bu, Amerika Birleşik Devletleri ve dünya için harika bir gelişme” dedi.

HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ

Leavitt, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilime dair, Trump’ın olayların “en hızlı şekilde yatışmasını” istediğini aktararak, “Başkanın her iki ülkenin liderleriyle de iyi ilişkileri var” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun her iki liderle sürekli iletişimde olduğunu ve bu çatışmayı sona erdirmek için çalışmalar yaptığını belirtti.

TİCARET ANLAŞMASI ÜZERİNE GÜMRÜK VERGİLERİ

Leavitt, Trump’ın Birleşik Krallık ile yapılan ticaret anlaşmasına rağmen tüm ülkeler için yüzde 10 gümrük vergisi uygulamasını sürdürme kararlılığını vurguladı. “Anlaşmalar yapıldıktan sonra bile bu oran geçerli olmaya devam edecek. Başkan, bu yüzde 10’luk temel tarife uygulamasını sürdürmekte kararlı” dedi. Ayrıca, Çin’e uygulanan gümrük vergisinin yüzde 145’ten yüzde 80’e düşürülmesi önerisinin Trump’ın ortaya attığı bir sayı olduğunu, bunun Çin’den taviz almak için olmadığını sözlerine ekledi.

ATEŞKES UMUDU

Rusya ile Ukrayna arasında olası bir ateşkes anlaşması ihtimali üzerinde açıklamalarda bulunan Leavitt, “Ukrayna ve Rusya’nın gelecek hafta bir ateşkes üzerinde anlaşmasını umuyoruz” dedi. Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini olumlu olarak değerlendirdiğini aktaran Leavitt, Trump’ın Putin ile görüşme planının şu an için olmadığını belirtti.

KONGRE KÜTÜPHANECİSİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Trump yönetiminin Kongre Kütüphanecisi Carla Hayden’ı görevden alma nedenine ilişkin bir soru üzerine Leavitt, “Kongre Kütüphanesi’nde ‘çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık’ doğrultusunda yaptığı bazı şeyler ciddi endişe vericiydi. Ayrıca çocuklar için uygunsuz kitapları kütüphaneye koyduğu görüldü. ABD vergi mükelleflerinin çıkarlarına hizmet ettiğine inanmıyoruz” dedi.