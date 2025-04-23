Çin İle İlişki Sürekli Devam Ediyor

TİCARET Savaşlarına DAİR AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile olan ilişkilerin devam ettiğini belirtti ve “Herkes Amerika Birleşik Devletleri ile ilişki kurmak ve iş yapmak istiyor” ifadesini kullandı. Oval Ofis’te düzenlenen bir yemin töreninde, ABD ile Çin arasındaki ‘ticaret savaşlarına’ ilişkin soruları yanıtladı. Trump, Çin’in ABD ile gümrük anlaşması yapmak zorunda olacağını ve bu duruma kendilerinin hazırlıklı olduğunu vurguladı.

ÇİN İLE İLİŞKİLERİN DURUMU

Trump, “Çin ile aramız iyi. Bence neredeyse her ülkeyle iyiyiz” diyerek, herkesin Amerika Birleşik Devletleri ile ilişki kurma ve iş yapma isteği içerisinde olduğunu belirtti. Çin’e karşı tarifeler konusundaki duruşunu açıklarken, “Çin’e karşı sert oynayacağım demeyeceğim. Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz. Ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar” dedi.

GÜMRÜK TARİFE ORANLARI

Trump, Çin’e uygulanan gümrük tarife oranının yüzde 145 düzeyinde kalmayacağını, fakat bu oranın sıfır düzeyine inmeyeceğini de aktardı. “Çin’e karşı çok iyi olacağız. Devlet Başkanı Şi Cinping ile harika bir ilişkimiz var. Ancak yılda milyarlarca dolar kazanıp ordularını da ABD’den ve onların yaptıklarından inşa edecekler. Yani bu olmayacak” şeklinde konuşarak, Çin’le olan ekonomik ve siyasi ilişkilere dikkat çekti.