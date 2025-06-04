Çin İle Tarife Restleşmesi Devam Ediyor

TRUMP’IN Şİ CINPING HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in “anlaşma yapması son derece zor biri” olduğunu söyledi. Trump, bu konuda Truth Social sosyal medya platformunda şu ifadeleri kullandı: “Çin Devlet Başkanı Şi’yi severim, hep sevmişimdir ve her zaman seveceğim. Ancak kendisi çok sert ve anlaşma yapması son derece zor biri.”

ABD-ÇİN TARİFE RESTLEŞMESİ

ABD ile Çin arasındaki tarifelere dayalı gerilim, 2 Nisan’da Trump’ın Çin’in de içinde bulunduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamasıyla başlamıştı. Çin’in bu duruma yanıt vermesi üzerine iki ülke arasında bir tarife restleşmesi ortaya çıktı. Bu süreçte ABD, Çin’e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145’e kadar çıkartırken, Çin de ABD’ye yüzde 125 gümrük tarifesi uygulamıştı. Washington yönetimi, diğer ülkelere getirilen ek tarifeleri 90 gün ertelemeyi tercih ederken, Çin’e yönelik tarifelerin yürürlüğe girmesi sağlandı.

MÜZAKERELER VE ANLAŞMA SÜRECİ

Tırmanan ticari gerilim sonrası, ABD’li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde toplanarak tarife müzakerelerine girişti. İki taraf, karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün süresince düşürme kararı aldı. 14 Mayıs’ta yapılan görüşmelerin ardından, ABD’nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisi yüzde 145’ten yüzde 30’a düşürüldü ve Çin’in de ABD mallarına uyguladığı gümrük vergisi yüzde 125’ten yüzde 10’a indirildi.

TRUMP’IN İHLAL SUÇLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Mayıs’ta yaptığı bir açıklamada, Çin’in Cenevre’de varılan anlaşmanın büyük bölümünü ihlal etmekle suçlayarak, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bu durumu görüşeceğini ve sorunun çözülmesini umduğunu ifade etti.