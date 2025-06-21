Çin ile Yeni Zelanda İletişimi Güçleniyor

ÇİN VE YENİ ZELANDA ARASINDA STRATEJİK İLETİŞİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Çin Başbakanı Li Qiang, resmi ziyarette bulunan Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile bir araya geldi. Görüşmede, günümüzdeki küresel değişimler ve belirsizlikler çerçevesinde Çin ve Yeni Zelanda ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Li, iki ülke arasındaki karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin derinleştirilmesinin gerekliliğini vurguladı.

İKİLİ İLİŞKİLERDE YENİ FIRSATLAR

Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in, Luxon ile gerçekleştirdiği görüşmede ikili ilişkilerin gelişimi konusunda önemli noktalar üzerinde durduğunu belirten Li, geleneksel dostluğun ilerletilmesi, siyasi güvenin artırılması, tatbiki işbirliğinin genişletilmesi ve ortak kalkınmanın teşvik edilmesi için işbirliğine açık olduklarını ifade etti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK BİRÇOK PROJE

Luxon, iklim değişikliği ile mücadelede ve yeşil kalkınma konularında Çin ile iletişim ve koordinasyonu artırmaya istekli olduklarını belirtti. Ayrıca, uluslararası düzenin korunması ve Asya-Pasifik bölgesinde barış, istikrar ve refahın sağlanması için ortak çaba göstermeye taahhüt etti. Görüşmenin ardından Li ve Luxon, gümrük işbirliği, gıda güvenliği, organik ürün sertifikasyonu, iklim değişikliği ve kültürel miras gibi alanları kapsayan birçok işbirliği belgesinin imza törenine katıldı.