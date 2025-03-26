Çin’in 2024 Avrupa Patent Başvurusu Rekoru

ÇİN PATENT BAŞVURULARI REKOR KIRIYOR

Çinli şirketler ve araştırmacılar, 2024 yılı içinde Avrupa Patent Ofisi’ne yaptığı 20.081 patent başvurusu ile yeni bir rekor kırdı. Avrupa Patent Ofisi’nin salı günü açıklanan 2024 Patent Endeksi’ne göre, bu sayı, ofis tarafından alınan tüm başvuruların yüzde 10,1’ini oluşturarak Çin’in, küresel ölçekte en fazla patent başvurusu yapan dördüncü ülke olmasını sağlıyor. Ofis, Çin patent başvurularının büyüme oranının 2024 yılı için önceki yıla göre yüzde 0,5 olduğunu belirtirken, toplam başvuru sayısının 2018’den bu yana iki katına, 2014’ten bu yana ise dört katına çıktığını vurguladı.

HAWAI VE ÇİNLİ ŞİRKETLER ÖNE ÇIKIYOR

Patent başvurularında ilk sırada yer alan Huawei, 4.322 başvuru ile lider konumda bulunuyor ve genel sıralamada ikinci sıraya yerleşti. Huawei yanı sıra, ilk 50 başvuru sahibi arasında toplamda beş Çinli şirket daha yer aldı. Açıklamada, “Bu durum, Çin’in güçlü inovasyon kabiliyetlerini ve Avrupa patent başvurularına aktif katılımını ortaya koyuyor” denildi. 2024 yılı için Çin’deki patent başvuru alanları arasında, dijital iletişim, elektrikli makineler, cihazlar ve bilgisayar teknolojisi gibi teknik alanlar, küresel eğilimleri yansıtıyor.

ELEKTRİKLİ MAKİNE SEKTÖRÜNDE HIZLI BÜYÜME

Çinli başvuru sahipleri arasında en hızlı büyümeyi gösteren sektör, elektrikli makineler, cihazlar ve enerji alanı oldu. Söz konusu sektörde, 2023 yılına göre yüzde 32,2’lik bir artış kaydedildiği belirtiliyor. Ofis açıklamasında, “Bu artışta, Çin’in batarya teknolojilerine yönelik patent başvurularında bir önceki yıla göre yüzde 79’luk artış kaydedilmesi ve dört Çinli şirketin batarya teknolojilerinde ilk 15 başvuru sahibi arasında yer alması etkili oldu” ifadelerine yer verildi.

DÜNYA ÇAPINDA PATENT BAŞVURULARINDA ARTIŞ

Avrupa Patent Ofisi, 2024 yılı boyunca dünya genelinden toplam 199.264 patent başvurusu aldı. Elektrikli makineler, cihazlar ve enerji sektörleri, küresel çapta en yüksek büyümeyi kaydeden alanlar arasında yer alıyor. Ofis Başkanı Antonio Campinos, “Siyasi ve ekonomik belirsizliklere rağmen, dünyanın dört bir yanından şirketler ve mucitler geçtiğimiz yıl yüksek sayıda patent başvurusunda bulunarak teknolojik güçlerini ve Ar-Ge’ye yönelik devam eden yatırımlarını ortaya koydular” açıklamasında bulundu.