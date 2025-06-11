Çin’in AG600 Amfibi Uçağı Lisansını Aldı

ÇİN’DEN YENİ AMFİBİ UÇAK MODELİ

Çin, “AG600” isimli yerli üretim büyük amfibi uçağı için ulusal sivil havacılık otoritesinden üretim lisansı almış durumda. Xinhua’nın aktardığına göre, Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), seri üretime geçecek model için gerekli lisansı verdi. Çin Havacılık Sanayi Şirketi (AVIC) tarafından tasarlanan bu amfibi uçak, acil durum ve afet kurtarma görevleri için kullanılacak. Uçak, “Kulong” (su ejderi) kod adıyla tanınıyor. İlk test uçuşları karadan ve denizden 2022 yılında gerçekleştirildi. AVIC, mart ayının başında modelin uçuşa elverişlilik lisansı için gerekli tüm uçuş testlerini tamamladığını duyurdu. CAAC, bu model için uçuşa elverişliliğini doğrulayan “tip lisansı”nı 20 Nisan’ta verdi.

ACİL DURUM GÖREVLERİ İÇİN YETKİNLİKLERİ

AG600, orman yangınlarını söndürmek, denizde arama-kurtarma yapmak ve diğer kritik acil durum görevlerinde kullanılmak amacıyla tasarlandı. Tek koridorlu yolcu uçaklarından biraz daha geniş olan bu model, 38,9 metre uzunluğunda ve 11,7 metre yüksekliğindeki bir gövdeye sahip. Uçağın kanat açıklığı 38,8 metreyi buluyor ve 4 bin 500 metre maksimum menzil sunuyor. AG600, kalkış ağırlığı bakımından dünya üzerindeki en büyük amfibi uçak unvanını taşıyor. “AG600M” adı verilen özel model ise orman yangınları için geliştirilmiş olup, 60 tonla kalkış yapabiliyor ve 12 tona kadar su taşıma kapasitesine sahip. Bu uçak, saatte 220 kilometre kadar düşük hızla ve orman seviyesi üzerinde 30 ila 50 metre yükseklikte uçarak yangın bölgelerine etkin müdahalede bulunma avantajı sağlıyor.