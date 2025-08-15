Çin’in Ankara Büyükeçisi Barış İçin Toplantı Düzenledi

TOPLANTIYA EV SAHİBİLİK YAPILDI

Çin’in Ankara Büyükelçiliği, “Tarihi Unutmayalım, Barışı Koruyalım Yuvarlak Masa Toplantısı”na ev sahipliği yaptı. Bu önemli etkinliğe, Çin’in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin ile çok sayıda davetli katıldı. Ciang, yaptığı konuşmada davetlilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Tarihe gösterdiğimiz saygı ve barışa duyduğumuz özlemle Çin halkının Japon saldırganlığına karşı direniş savaşı ve İkinci Dünya Savaşı’nda faşizme karşı savaşın zaferinin 80. yıl dönümünü anmak üzere bu toplantıyı düzenliyoruz.” şeklinde ifadeler kullandı.

DÜNYA YENİ BİR DÖNEMDE

Dünyanın yeni bir çalkantılı gelişim dönemine girdiğine dikkat çeken Ciang, “Tek taraflılık gürültü koparmakta, zorbalık yaygınlaşmaktadır. İkinci Dünya Savaşı’nın zaferinin 80. yıl dönümü vesilesiyle tarihten dersler çıkarmalı, asıl hedefimizi yeniden hatırlamalı, çağın sorumluluklarını üstlenmeli ve parlak bir gelecek yaratmalıyız.” dedi. Ciang ayrıca, “Tarihi unutmamak, tarihten ders almak ve dünya barışı ve huzurunun korunmasının önemini unutmamak demektir.” ifadesini kullanarak, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın önsözündeki hedefin gerçek olabileceğine vurgu yaptı.

BARIŞ VE İSTİKRAR VURGUSU

İnsanlığın barış ve istikrara kavuşmasının gerçek anlamda sağlanabileceğini belirten Ciang, “Tarihi unutmamak, geleceği birlikte inşa etmek, uluslararası adaleti ve hakkaniyeti korumak için güçleri birleştirmek demektir.” şeklinde konuştu. İki ülkenin, milli bağımsızlık ve ayağa kalkma mücadelesinde ortak değerler oluşturduğunu hatırlatan Ciang, “Çin ve Türkiye, uluslararası adalet ve hakkaniyeti korumak, çok taraflılığı teşvik etmek gibi konularda mutabıktır.” ifadelerini kullandı.

ÇİNLİ TÜRK HÜKÜMETLERİ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ

Büyükelçi Ciang, son yıllarda, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın stratejik liderliği altında, Çin-Türkiye ilişkilerinin istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam ettiğini ve işbirliğinin her alanda genişlediğini ifade etti. “Tarihin derslerini unutmayalım, barış hedefine sadık kalıp İkinci Dünya Savaşı’nın kazanımlarını koruyalım ve Çin-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine, dünya barışı ve istikrarına, insanlığın ortak kalkınmasına birlikte katkılar yapalım.” dedi. Etkinlikte ayrıca fotoğraf sergisi ve panel düzenlendi.