Çin’in Ay Keşfi Programında 20 Yıl

ÇİN’İN AY KEŞİF PROGRAMI’NDA 20 YILDAKİ İLERLEME

Çin’in Ay keşif programı son 20 yıl boyunca bilimsel araştırma, teknolojik yenilik, mühendislik gelişimi ve uluslararası işbirliği alanlarında sistematik bir ilerleme kaydetti. Salı günü, Çin Ulusal Müzesi’nde Ay keşfi programının 20. yılını özetleyen serginin açılışında, programın baş tasarımcısı Wu Weiren, “Bu programla çok sayıda jeolojik ve çevresel veri üretildiğini, yeni element, mineral ve olgular ortaya çıkarıldığını ve insanlığın Ay hakkındaki bilgisinin büyük ölçüde zenginleştirildiğini” belirtti. Wu ayrıca, “Sadece temel havacılık ve uzay teknolojilerinde atılımlar yapmakla kalmadık, aynı zamanda benzersiz bir Ay keşfi proje sistemi kurup nispeten eksiksiz bir altyapı sistemi oluşturduk” ifadesini kullandı.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE GELECEK PLANLARI

Wu, “Çin, veri paylaşımı ve ortak araştırma girişimleri yoluyla uluslararası işbirliğini aktif bir şekilde teşvik ederek Ay’ın keşfine yönelik küresel çabaları da ileri taşıdı” diyerek işbirliği vurgusunu yaptı. Gelecek hedeflerine de dikkate çeken Wu, “2026 civarında Ay’ın güney kutbundaki ortam ve kaynakları keşfetmek üzere Chang’e-7 görevini başlatmayı planlıyoruz” dedi. Ayrıca, 2028 yılı civarında gerçekleştirilecek Chang’e-8 görevinde Ay kaynaklarının yerinde kullanımına yönelik deneylerin yapılacağını ifade etti. Wu, “Bilim insanları gelecekte bir Ay araştırma istasyonu inşa etmek için üç boyutlu baskı yoluyla ‘Ay tuğlaları’ üretmek için 1.400-1.500 santigrat derece sıcaklıklarda Ay toprağını eritebilen ve güneş enerjisiyle çalışan bir cihaz geliştirdiklerini” açıkladı.

AY KEŞFİ SERGİSİNİN ÖNEMİ

Çin Ulusal Müzesi’ndeki 20 yıllık Ay keşfi programını özetleyen sergi hakkında konuşan Wu, “İnsanlık tarihinde ilk kez Ay’ın yakın ve uzak tarafından alınan örnekler yan yana görülebiliyor” diyerek bu durumun Çin’in Ay keşfi çabalarındaki önemli bir başarı olduğunu vurguladı. Chang’e-5 ve Chang’e-6 görevleriyle toplanan Ay örneklerinin sergide sergilendiğini kaydeden Wu, “Çin, küresel bilimsel araştırmalara daha fazla Ay örneği sağlayacak ve tüm insanlığa fayda sağlayacak keşifleri teşvik edecek” değerlendirmesinde bulundu. Sergi, Çin Ulusal Müzesi ve Çin Ulusal Uzay İdaresi işbirliğiyle düzenlenmekte olup, iki ay boyunca ziyaret edilebilecek.