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Çin’in Başkenti Beijing, Robotik Endüstri Üretiyor

TEKNOLOJİK İNOVASYON VE ROBOTİK SEKTÖRÜ

Çin’in başkenti Beijing, son yıllarda teknoloji ve endüstriyel inovasyon konularındaki avantajlarını değerlendirerek yüksek kaliteli bir robotik endüstri kümesi oluşturuyor. Bu gelişim, Beijing Ekonomik-Teknolojik Kalkınma Bölgesi’nin sektörde faaliyet gösteren 300’den fazla işletmeyi bir araya getirmesiyle sağlanıyor.

ÜST DÜZEY İŞLETMELERİN BİR ARAYA GELİŞİ

Bu kapsamlı çalışma, robotik teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için önemli bir zemin hazırlıyor. Beijing, bu şekilde hem yerel hem de uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Robotik sektörü, şehrin ekonomik büyümesine büyük katkıda bulunan bir alan haline geliyor.

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