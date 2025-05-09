Çin’in Beijing Yüksek Teknoloji Fuarı Başladı

BEİJİNG’DE YÜKSEK TEKNOLOJİ FUARI BAŞLADI

Fuar, 9 Mayıs’ta Çin’in başkenti Beijing’de kapılarını açıyor. 27. Çin Beijing Uluslararası Yüksek Teknoloji Fuarı, yaklaşık 50.000 metrekarelik bir sergi alanına sahip. Fuarda, yurtiçi ve yurtdışından 800’den fazla katılımcı yer alıyor. Etkinlik, 11 Mayıs’a kadar devam edecek.

KATILIMCILAR VE YENİLİKLER

Fuar, katılımcılara yeni teknoloji ve yeniliklerini tanıtarak, yüksek teknoloji alanında önemli bir platform oluşturuyor. Katılımcılar, farklı sektörlerden firmalarla bağlantı kurma ve iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkanı buluyor. Bu etkinlik, yüksek teknoloji pazarındaki gelişmeleri hızlandıracak bir fırsat sunuyor.