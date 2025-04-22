Çin’in Biyolojik Araştırmaları Yapay Zeka İle Sürüyor

ÇİN’İN BİYOLOJİK ARAŞTIRMALARI VE YAPAY ZEKA KULLANIMI

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayımladığı rapora göre, Çin’in askeri hedeflerle biyolojik maddeler üzerine araştırmalarını yapay zeka teknolojisini kullanarak sürdürdüğü iddia ediliyor. 2025 yılı için hazırlanan “Silahların Kontrolü, Yayılmasının Önlenmesi ve Silahsızlanma Anlaşmaları ve Taahhütleri” başlıklı raporda, Çin’in, kamuya açık yapay zeka ve makine öğrenimi araçlarıyla biyolojik silah araştırmalarında bulunma kapasitesinin bulunduğu öne sürülüyor. Raporda, Çin ordusunun bu tür araştırmalarda kullanacağı gelişmiş ekipmanların üretimi için “Batılı teknolojilere bağımlı” olduğu belirtiliyor.

BİYOLOJİK SİLAHLAR ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

Raporda, şarbon, kolera ve veba gibi ölümcül hastalıkların yayılmasını sağlayabilecek biyolojik maddeler üzerinde çalışmalar yapıldığı iddia ediliyor. Ayrıca, Çin’in Biyolojik Silahlar Sözleşmesi kapsamında bu tür faaliyetlerini bildirme yükümlülüğünü yerine getirmediği vurgulanıyor. Pekin ve Lingbao bölgelerinde bulunan iki askeri biyolojik savaş laboratuvarının varlığının, yıllık güven artırıcı önlemler belgelerinde açıklanmadığına dikkat çekiliyor.

Raporda, Rusya, Kuzey Kore ve İran’ın biyolojik silahlarla ilgili faaliyetlerinin Biyolojik Silahlar Sözleşmesi’ne uyum konusunda “ciddi endişelere yol açtığı” ifade ediliyor. Rusya’nın, Sovyetler Birliği dönemine ait altyapıyı modernize ederek saldırı kapasitesini sürdürdüğüne dikkat çekiliyor. Kuzey Kore’nin, “gen düzenleme teknolojilerini” biyolojik silah geliştirmek amacıyla kullandığı ve İran’ın da “saldırı amaçlı biyolojik araştırmalarını sürdürme niyetinde” olduğu aktarılıyor.

BİYOLOJİK SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ

İngiltere tarafından önerilen ve 1972’de imzalanarak 1975’te yürürlüğe giren ilk çok taraflı Biyolojik Silahlar Sözleşmesi, bakteriyolojik ve zehirli silahların geliştirilmesi, üretilmesi ve depolanmasını yasaklarken, bu silahların imha edilmesini öngörüyor. Sözleşmenin tarafları arasında Türkiye’nin de bulunduğu 183 ülke yer alıyor.