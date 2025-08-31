Çin’in BM ile İşbirliği Sürecek

ÇİN CUMHURBAŞKANI XI JİNPİNG’İN GUTERRES İLE GÖRÜŞMESİ

Çin’in Tianjin kentinde gerçekleşen buluşmada, Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Xi, bu görüşme sırasında, “Çin her zaman BM’nin güvenilir ortağı olacak” diyerek Çin’in BM ile işbirliğini derinleştirmeye yönelik niyetlerini dile getirdi. Ayrıca, 2025’teki Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne katılması planlanan Guterres ile dünya barışını koruma, kalkınmayı teşvik etme ve refahı artırma konularında ortak sorumluluklar üstlenmek istediklerini belirtti.

KÜRESEL ZORLUKLARA ÇÖZÜM TEKLİFİ

Xi, bu yılki faşizme karşı dünya savaşında elde edilen zaferin 80. yıl dönümü ile BM’nin kuruluşunun 80. yıl dönümüne atıfta bulunarak, tarihi süreçte sadece çok taraflılık, dayanışma ve iş birliği yoluyla bu tür küresel zorlukların üstesinden gelinebileceğini ifade etti. Ayrıca, BM’nin gücünün ve otoritesinin yeni koşullar altında yeniden tesis edilmesini, eylemleri koordine etmek ve zorlukları ortaklaşa çözmek için BM’nin kritik bir platform olmasını arzuladığını vurguladı.

ULUSLARARASI YÖNETİMİN REFORM İHTİYACI

Görüşme sırasında Guterres, çok taraflılık ve uluslararası hukuk konularının zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve uluslararası yönetişim yapısının acil bir reforma ihtiyaç duyduğunu belirtti. 80 yıl önce kurulan BM’nin orijinal hedeflerinin ve değerlerinin yenilenmesinin artık gerekli olduğu noktasında Xi ile ortak bir görüş sergiledi. Guterres, “Çin’i çok taraflılığı savunan ülkelerin başında sayıyoruz” diyerek, gelişmekte olan ülkelerin temsilinin artırılması ve BM’nin uluslararası ilişkilerde daha aktif bir rol oynaması için Çin ile iş birliğini güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.