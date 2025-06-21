Çin’in BM Temsilcisi, Barış İçin Çağrı yaptı

ÇİN’DEN ORTA DOĞU AÇIKLAMASI

Çin’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Fu Cong, dünya barışının Orta Doğu’daki istikrara bağlı olduğunu ifade etti. Fu Cong, New York’taki BM Güvenlik Konseyi’nde gerçekleştirdiği konuşmada, İsrail ile İran arasındaki olası bir askeri çatışmanın yalnızca bu iki ülkeyi değil, bölgedeki diğer ülkeleri de olumsuz şekilde etkileyeceğini belirtti.

İSRAİL’İN EYLEMLERİNE TEPKİ

Fu Cong, İsrail’in faaliyetlerinin uluslararası hukuka ve normlara aykırı olduğunu, ayrıca İran’ın egemenliğini ve güvenliğini ihlal ederek bölgedeki barışı ve istikrarı bozduğunu söyledi. Çin, bu eylemleri kınadığını vurgulayan Fu, uluslararası toplumu barış sağlamak için çalışmaya ve gerilimi azaltmaya davet etti.

Ateşkes VE SİVİL GÜVENLİK

Ateşkesin acil bir ihtiyaç olduğunu belirten Fu, çatışan tarafların özellikle İsrail’in saldırılarını durdurarak gerilimin daha da artmasını ve savaşın bölgeye yayılmasını önlemesi gerektiğini dile getirdi. Sivillerin güvenliğinin oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Fu, tarafların sivil alanlara yönelik saldırılardan kaçınması ve yabancı vatandaşların tahliyesini kolaylaştırması gerektiğini ifade etti.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Orta Doğu’nun istikrarsızlığı durumunda dünya barışının sağlanamayacağını belirten Fu Cong, Çin’in ilgili taraflarla iş birliğini artırarak bölgedeki barışın yeniden tesis edilmesi için yapıcı bir rol oynamaya hazır olduğunu kaydetti.