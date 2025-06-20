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Çin’in BM Temsilcisi Fu Cong, Ateşkes Çağrısı Yaptı

ATEŞKES ÇAĞRISI

Çin’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Fu Cong, İran ile İsrail arasında hemen bir ateşkes sağlanması gerektiğini belirtiyor. Fu Cong, dünkü açıklamasında, Orta Doğu’da artan gerilimin tehlikelerini dile getirerek endişesini ifade etti.

NÜKLEER SORUN VE SİVİLLERİN KORUNMASI

Ateşkesin sağlanmasının yanı sıra, sivillerin güvenliğinin korunması ve nükleer meselelerin sadece müzakerelerle çözüme ulaştırılması gereğinin uluslararası toplumda yaygın bir görüş olduğunu kaydetti. Fu, BM Güvenlik Konseyi’nin bu bağlamda somut adımlar atarak harekete geçmesinin kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

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