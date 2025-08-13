Çin’in Denizcilik Sektörü Gelişiyor

ÇİN’DE DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Yetkilisi Ma Weichen, denizcilik sistemini yıllarca geliştiren Çin’in hala dünyanın en büyük ve en kapsamlı sistemine sahip olduğunu ifade ediyor. Ma, Xinhua Haber Ajansı’nın organize ettiği Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, ülkenin şu an itibarıyla 15 ana denizcilik sektörüne sahip olduğunu hatırlatıyor.

DENİZ EKONOMİSİNDEKİ BÜYÜME

Ma, 2024 yılında Çin’in deniz ekonomisinin toplam gelirinin ilk kez 10 trilyon yuanı (yaklaşık 1,4 trilyon ABD doları) aşacağını ve bu rakamın 2012’de kaydedilen verinin iki katından fazlasına ulaşacağını belirtiyor. Ayrıca, Çin’deki denizcilik sektörlerinin kayda değer bir ivme kazanarak, Çinli gemi üreticilerinin 2024’te tamamlanma hacmi, yeni siparişler ve mevcut siparişler gibi üç geleneksel ölçütte de dünya genelinde lider konumda olduğunu vurguluyor.

DENİZ EKOSİSTEMİNDEKİ İYİLEŞME

Ma, sektördeki her bir göstergede küresel pazar payının yarısından fazlasının elinde bulundurulduğunu ve yalnızca yeni siparişlerde yüzde 70’in aşıldığını belirtiyor. Ayrıca, Çin’in deniz ekosisteminin iyileşmeye devam ettiğini ve 2024 yılında kıyı sularının yüzde 83,7’sinin “iyi-mükemmel” kalite standardını karşılayacağını, bu oranın 2018’e göre 12,4 yüzde puanlık bir artış gösterdiğini vurguluyor.