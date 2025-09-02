EMEKLİLERDEN SOPHİSTİKE TEPKİLER

“Sosyalizm iyidir…” diyen bir emeklinin sesi, portatif mikrofonla arkadaşlarının gürültüsü içinde kayboluyor. Ancak, koro kısmında grup ona katılıyor ve hep bir ağızdan “Komünist Parti Çin’e güç ve zenginlik yolunda rehberlik ediyor!” diyorlar. Bu, Dalian’daki Suoyuvan Parkı gibi güzel bir manzara karşısında söylenebilecek en uygun sözlerden biri gibi görünüyor.

ÇİN’İN DENİZ GÜCÜ YÜKSELİYOR

Çin’in kuzeydoğusundaki Dalian, devasa tersaneleriyle tanınıyor ve yani alan, eğlence için ziyaret edilen bir bölge. Ancak, bu tersaneler Beyaz Saray’daki analistler tarafından büyüyen bir tehdit olarak değerlendiriliyor. Çin, son 20 yıl içinde gemi inşasına yaptığı yatırımlarla dünya genelinde siparişlerin yüzde 60’ından fazlasını aldı. Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde denizcilik uzmanı olan Nick Childs, “Olağanüstü bir ölçek… birçok açıdan göz yaşartıcı” ifadesini kullanıyor. Ayrıca, “Çin’in gemi inşa kapasitesi ABD’nin toplam kapasitesinin yaklaşık 200 katı” diyor.

DENİZ ASKERİ GÜCÜ

Çin, dünya genelindeki en büyük donanmayı elinde bulunduruyor. ABD Donanması’nın 219 savaş gemisine karşılık olarak, Çin’in 234 savaş gemisi mevcut. Bu durum, Çin’in denizden gelen ekonomik hırsları ve küresel tedarik rotaları üzerindeki kontrolünü artırıyor. Ancak Çin’in yükselişi, bazı analistler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Nick Childs, “ABD Donanması hala önemli avantajlara sahip olsa da, Çin ile arasındaki yetenek farkının daraldığını görüyor” diyor.

ÇİN’İN TEKNOLOJİK GÜCÜ

Analistler, Çin’in gemi inşasının avantajlarının yanı sıra, teknolojisinin gelişimini de yakından takip ediyor. Vadede, “Asıl soru, teknolojinin olgunlaşmasının ne kadar süreceği” diyerek, bu durumun ABD açısından tehdit oluşturabileceğini belirtiyor. Ayrıca, askeri ve sivil gemi inşa süreçlerinin birleşimi, Çin’in stratejik avantajlarını artırıyor. Matthew Funaiole, “Herhangi bir uzun süreli çatışmada, hızlı bir şekilde yeni gemiler üreten tersaneleriniz varsa, bu büyük bir stratejik avantajdır” diyor.

TAYVAN MESELESİ

Çin, Tayvan ile olan ilişkilerini önemsemeye devam ediyor. İddialara göre, 2027’ye kadar Tayvan’ı işgal etme amacı güden bir strateji mevcut. Prof Hu Bo, “Çin barışçıl bir birleşme ihtimalinden asla vazgeçmedi” diyerek durumu açıklıyor. Ancak, ABD’nin Tayvan’a doğrudan desteği, olası bir çatışmanın büyüyebileceği anlamına geliyor.

ÇİN’İN GÜCÜ VURGULANIYOR

Dalian’daki tersaneler ve askeri geçit törenleri, Çin’in deniz gücünü pekiştirmek için büyük bir çaba içerisinde olduğunu gösteriyor. Ziyaretçilerin yanı sıra, yerel halk da bu gelişmelerin farkında ve gemi inşa kapasitesine duydukları gururu paylaşıyor. “Çok gururluyum – gerçekten, bu şehrin bize ne verdiğine bakın” diyor bir blogger.

Bu mücadelenin sonucu, ABD ve müttefikleri için kritik bir konu olarak kalmaya devam ediyor. Çin, hızla nereye kadar ilerleyeceğini ve sınırlarını nasıl zorlayacağını belirlemeye çalışıyor, bu durum dünya genelinde endişe yaratıyor.