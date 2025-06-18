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Çin’in Dijital Renminbi Operasyon Merkezi Kurulacak

DİJİTAL RENMİNBI İÇİN YENİ OPERASYON MERKEZİ KURULUYOR

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, dijital renminbi için bir uluslararası operasyon merkezi inşa edeceklerini duyurdu. Bu önemli açıklama, Çin’in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen Lujiazui Forumu sırasında yapıldı.

MERKEZİN HEDEFLERİ

Pan, kurulacak operasyon merkezinin, dijital renminbinin uluslararasılaşmasını teşvik etme, finansal piyasa hizmetlerini geliştirme ve dijital finans alanındaki inovasyonu güçlendirme amacı taşıdığını aktardı. Xinhua’nın haberine göre, bu adım, dijital finansın geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynayacak.

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