Çin’in Guicou Eyaletinde Tekne Kazası

Çin’in güneyindeki Guicou eyaletinde meydana gelen bir olayda, 4 gezi teknesinin fırtınada alabora olması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu. Devlet televizyonu CCTV’nin aktardığı bilgilere göre, Liuçong Nehri’ndeki Donfıng su toplama havzasında seyir halindeki bu tekneler, dün öğleden sonra aniden çıkan bir fırtınanın etkisiyle alabora oldu. Kazanın ardından teknelerde bulunan 80’den fazla kişi suya düştü ve 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin kaybolduğu bilgisi verildi.

ilk aşamada, kazaya dair newsen 2 gezi teknesinin alabora olduğu bildirilmişti. Ancak daha sonra, yolcu taşımayan 2 teknenin de alabora olduğu ve teknelerde bulunan 7 kişilik mürettebatın kendi imkanlarıyla kurtulduğu öğrenildi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaşanan olay sonrası kayıpların bulunması ve yaralıların tedavisi için gerekli tüm çabaların seferber edilmesi gerektiğini vurguladı.

Dikkat çeken bu kaza, 1 Mayıs İş Bayramı tatil döneminden hemen sonraya rastlıyor. Ayrıca, aynı gün ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinde gezi helikopterinin düşmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin yaralandığı bildirildi.