Çin’in Guicou Eyaletinde Tekne Kazası!

ÇİN’DE GEZİNTİ TEKNE KAZASI

Çin’in güney kısmında yer alan Guicou eyaletinde, iki gezinti teknesinin şiddetli yağış sebebiyle nehirde alabora olduğu bildirildi. İlk verilere göre, bu trajik olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise kayboldu. Liuçong Nehri üzerinde bulunan Donfıng rezervuarında seyreden tekneler, öğleden sonra aşırı yağışların etkisiyle devrildi. Olay sırasında teknelerde bulunan 70’ten fazla kişi suya düştü. Şu ana kadar 60 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

BAŞKAN’DAN ÇAĞRI

Olay sonrası, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, kaybolan kişilerin bir an önce bulunması ve yaralıların tedavisi için tüm imkanların seferber edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kazanın, Çin’de 1 Mayıs İş Bayramı’nı takip eden tatil dönemine tesadüf etmesi dikkat çekti. Ayrıca, bu kaza öncesinde dün, ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinde bir gezinti helikopterinin düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.