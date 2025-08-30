Haberler

Çin’in Hainan’ında Su Festivali Yapıldı

Çin’in güneyinde bulunan Hainan eyaletinin Baoting Li ve Miao Özerk İlçesi’nde, Qixi Festivali nedeniyle bir su festivali gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Çin’in sevgililer günü olarak bilinen özel bir güne denk geldiği için büyük bir anlam taşıyor.

Qixi Festivali, geleneksel olarak sevgi ve dostluğun kutlandığı bir dönemdir. Bu festival, her yıl farklı etkinliklerle kutlanmakta ve katılımcılar arasında güçlü bir bağ oluşturmaktadır. Su festivali de bu kapsamda, eğlenceli etkinliklerin yanı sıra, toplumsal birlikteliği artırmayı amaçlıyor.

Kocasinan’da Genç, T.T. Tarafından Vuruldu

Kayseri'de bir işyerinde su içen 24 yaşındaki genç, tartışma sonucu tabanca ile vuruldu. Yaralı hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma açıldı.
Gökhan Özoğuz Ve Farah Zeynep Abdullah

Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah, aşk dedikodalarının ardından gizlice buluşarak bir mekânın otoparkında yemek yedi. Çift, gözlerden kaçamadı.

