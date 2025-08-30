Çin’in Hainan’ında Su Festivali Yapıldı

SU FESTİVALİ DÜZENLENDİ

Çin’in güneyinde bulunan Hainan eyaletinin Baoting Li ve Miao Özerk İlçesi’nde, Qixi Festivali nedeniyle bir su festivali gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Çin’in sevgililer günü olarak bilinen özel bir güne denk geldiği için büyük bir anlam taşıyor.

QIXI FESTİVALİ VE ANLAMı

Qixi Festivali, geleneksel olarak sevgi ve dostluğun kutlandığı bir dönemdir. Bu festival, her yıl farklı etkinliklerle kutlanmakta ve katılımcılar arasında güçlü bir bağ oluşturmaktadır. Su festivali de bu kapsamda, eğlenceli etkinliklerin yanı sıra, toplumsal birlikteliği artırmayı amaçlıyor.