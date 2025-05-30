Çin’in Hastane Gemi Hizmeti Başladı

ÇİN SİLAHLI GÜÇLERİ YENİ HASTANE GEMİSİNİ HİZMETE SUNDU

Çin’in Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ülkenin “Uğurlu Gemi” adını taşıyan üçüncü büyük ölçekli hastane gemisinin hizmete girdiğini duyurdu. Bu gemilerin, uluslararası topluma kamu güvenlik malları sağlamada önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

YERLİ TASARIM VE GÜÇLÜ YETENEKLER

Perşembe günü yapılan basın toplantısında, “Uğurlu Gemi”nin yerli tasarım ve üretim ile hazırlanmış üçüncü 10.000 tonluk hastane gemisi olduğunu belirten Zhang, yeni geminin savaş anında hazır olma yetenekleri ve gelişmiş tıbbi donanımlarla donatıldığını söyledi. Bu geminin, “Barış Gemisi” ve “İpek Yolu Gemisi” adlı diğer hastane gemileri ile birlikte deniz tıbbi destek operasyonlarında temel öneme sahip olacağını dile getirdi.

ULUSLARARASI GÖREVLER

Zhang ayrıca, “Uğurlu Gemi”nin uluslararası insani tıbbi hizmetler sunma, büyük felaketler sırasında acil tıbbi yardım sağlama ve askeri tıbbi değişimleri destekleme gibi çoklu görevlerini de vurguladı. Bu durum, geminin rolünün sadece Çin ile sınırlı kalmayıp, global ölçekte önem taşıdığını gösteriyor.