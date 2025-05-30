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Çin’in Heilongjiang Eyaletinde Çeltik Ekim Tamamlandı

ÇELTİK EKİMİ TAMAMLANDI

Çin’in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletindeki çeltik ekim süreci büyük ölçüde sona erdi. Ekim işlemleri tamamlandıkça, bölgenin yeşil örtüyle kaplanan geniş toprakları için bol bir hasat umuluyor.

GECE MANZARALARI BÜYÜLEYİCİ

Yıldızlarla dolu gökyüzü altında, Samanyolu Galaksisi’nin suyla dolu çeltik tarlalarındaki yansımaları, gece zamanında oldukça etkileyici bir görüntü sunuyor. Henüz ekim aşamasında olan bu tarlalar, doğanın sunduğu güzellikleriyle gözleri kamaştırıyor.

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