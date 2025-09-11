Çin’in Hizmet Ticareti Fuarı Başladı

FUARIN TEMASI VE AÇILIŞ TARİHİ

Beijing’de 11 Eylül’de başlayan 2025 Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı, “Akıllı Teknolojilere Kucak Açın, Hizmet Ticaretini Güçlendirin” temasıyla gerçekleştiriliyor. Bu yıl fuara gösterilen ilgi dikkat çekici bir şekilde artmış durumda.

KATILIMCI ÜLKELER VE KURUMLAR

Fuarda, Avustralya, Almanya ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü gibi 85 ülke ve uluslararası kuruluş yer alıyor. Avustralya, bu organizasyona Onur Konuğu Ülke olarak ilk kez katılıyor ve bu durum fuarın önemini artırıyor.