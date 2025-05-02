Çin’in Hong Kong’u Yüzde 3,1 Büyüdü

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nin ilk çeyrek ekonomik büyümesi

İLK ÇEYREKTE BÜYÜME ORANI

Hong Kong Nüfus ve İstatistik Dairesinin açıkladığı verilere göre, bölgenin ekonomisi yılın ilk üç aylık döneminde yüzde 3,1 oranında büyüme gösterdi. Bu büyüme, geçen yılın aynı dönemine göre kaydedildi. Ayrıca, bu çeyrekteki gayrisafi hasıla önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2 artış sağladı. Büyüme oranı, 2024 yılının son çeyreğindeki yüzde 2,5’lik artışı geride bıraktı.

TÜKETİCİ VE KAMU HARCAMALARI

Bu dönemde, tüketici harcamaları yüzde 1,2 oranında bir azalma yaşarken, kamu harcamaları aynı oranda, yani yüzde 1,2 yükseldi. Sabit sermaye yatırımlarında ise yüzde 2,8’lik bir artış kaydedildi. Bu veriler, ekonomik dinamikler açısından önemli bir gösterge oluşturuyor.

ABD ve Çin arasındaki tarife artışları öncesinde yaşanan tarife restleşmesi sürecinde, üçüncü aylar boyunca dış ticarette bir artış gözlemlendi. İhracat ve ithalat rakamları, ön sevkiyatların etkisiyle artış gösterdi. Bu dönemde mal ihracatı, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 8,7 oranında artış sağladı. Mal ithalatı ise yüzde 7,4’lük bir artış kaydetti. Tarife kapsamına girmeyen hizmet ticaretinde ise ihracat yıllık bazda yüzde 6,2, ithalat ise yüzde 6,5 oranında yükseliş göstermekte.

GELECEK YILIN BÜYÜME ÖNGÖRÜLERİ

Hong Kong’un gayrisafi hasılası 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,5; ikinci çeyreğinde ise yüzde 3,2’lik büyüme kaydetmişti. Üçüncü çeyrekte bu oran yüzde 1,8 olurken, yılın son çeyreğinde yine yüzde 2,5 seviyesinde bir büyüme hedefleniyor. Bu rakamlar, Hong Kong ekonomisinin büyüme patikasına dair önemli ipuçları sunuyor.