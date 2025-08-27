Çin’in Huawei’si Bükreş’te Ürünler Piyasaya Sürdü

HUAWEI YENİ ÜRÜNLERİNİ TANITTI

Bükreş’te düzenlenen etkinlikte, Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei, Pura 80 serisi akıllı telefonları ve tabletlerini tanıttı. 27 Ağustos’ta gerçekleştirilen bu lansman, Huawei’nin Romanya’daki genişlemeye yönelik planlarını gösteriyor.

YENİ ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ

Pura 80 serisi, gelişmiş özellikleri ve yaratıcı tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar için yüksek performans ve kullanıcı dostu deneyim sunan bu ürünler, piyasada rekabeti artıracak. Huawei, bu yeni ürünlerle teknoloji alanında daha fazla ilerleme sağlamayı hedefliyor.