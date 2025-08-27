Haberler

Çin’in Huawei’si Bükreş’te Ürünler Piyasaya Sürdü

HUAWEI YENİ ÜRÜNLERİNİ TANITTI

Bükreş’te düzenlenen etkinlikte, Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei, Pura 80 serisi akıllı telefonları ve tabletlerini tanıttı. 27 Ağustos’ta gerçekleştirilen bu lansman, Huawei’nin Romanya’daki genişlemeye yönelik planlarını gösteriyor.

YENİ ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ

Pura 80 serisi, gelişmiş özellikleri ve yaratıcı tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar için yüksek performans ve kullanıcı dostu deneyim sunan bu ürünler, piyasada rekabeti artıracak. Huawei, bu yeni ürünlerle teknoloji alanında daha fazla ilerleme sağlamayı hedefliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Tır Arkadan Kamyona Çarptı

Diyarbakır-Silvan yolunda bir TIR, akaryakıt istasyonundan çıkan kamyona arkadan çarparak kaza yaptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Haberler

İstanbul Medipol Üniversitesi, YKS’de 28 öğrenci seçti. Öğrenciler, uluslararası olanaklardan memnun. Gençler, burs ve eğitim imkanlarını paylaştı. Öğrenciler, araştırma projelerine dahil olmayı bekliyor. Zeynep...

İstanbul Medipol Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ilk 100'e giren 28 öğrencinin bu okulu tercih ettiğini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.