Çin’in İlk Hidrojenli Güzergahı Hizmete Girdi

YENİ HİDROJENLİ TARİFE HİZMETE GİRDİ

Çin, 15 Nisan’da ilk bölgeler arası hidrojenli ağır vasıta güzergahını hayata geçiriyor. Bu rota, ülkenin batısında hidrojen enerjisinin gelişimini hızlandıracak önemli bir adım olarak ön plana çıkıyor. Bu güzergah üzerinde hidrojenle çalışan ağır yük kamyonları düzenli yük taşımacılığı gerçekleştirecek.

GÜZERGAH DETAYLARI

Chongqing Belediyesi’nden başlayarak Guizhou eyaletinden geçecek olan güzergah, toplamda 1.150 kilometre uzunluğunda. Bitiş noktası, ülkenin güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’nde yer alan Qinzhou Limanı. Bu yeni güzergah, hidrojen enerjisinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacak.