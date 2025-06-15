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Çin’in İlk İnvaZiv Beyin-Bilgisayar Arayüzü

HASTANIN YENİ BAŞARISI

Çin’in Shanghai kentinde yaşanan devrim niteliğindeki bir operasyon, 13 yıl önce yüksek elektrik akımına kapılarak dört uzvunu kaybeden bir erkeğin yaşamına dönmesini sağlıyor. Artık, yalnızca zihnini kullanarak satranç ve yarış oyunları oynayabiliyor. Bu süreç, beynine yerleştirilen beyin-bilgisayar arayüzü cihazı ile mümkün hale geldi.

ÇİN’DE YENİ TEKNOLOJİNİN GELİŞİMİ

Bu operasyon, Çin’in ilk invaziv beyin-bilgisayar arayüzü klinik denemesi olarak geçmişteki laboratuvar araştırmalarından klinik uygulamalara geçişte önemli bir aşama oldu. Deneme, Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı Beyin Bilimi ve Zeka Teknolojisi Mükemmeliyet Merkezi ile Fudan Üniversitesi’ne bağlı Huashan Hastanesi’nden araştırma ekiplerinin işbirliği ile başarıyla gerçekleştirildi.

İNTERAKTİF TEKNOLOJİDE ÖNEMLİ ADIM

Bu gelişim, Çin’i, invaziv beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisini klinik deneme aşamasına taşıyan ABD’den sonraki ikinci ülke haline getirdi. Ekiplerin çalışmaları, bu alanda büyük bir ilerleme kaydedilmesini sağladı ve gelecekteki potansiyel tedavi yöntemleri üzerinde umut verici bir etki yaratıyor.

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