Çin’in İthalat Ve İhracatı Artış Gösterdi

BEİJİNG’DE YILIN DÖRDÜNCÜ AYINDAKİ İHRACAT VE İTHALAT VERİLERİ

Nisan ayı itibarıyla, Çin’in yuan cinsinden toplam mal ithalatı ve ihracatı yıllık bazda yüzde 5,6 artış gösteriyor. Bu artış, Çin Gümrük Genel İdaresi’nin açıkladığı verilere dayanıyor. Geçtiğimiz ay, Çin’in mal ihracatı yıllık olarak yüzde 9,3 artışla 2,27 trilyon yuana (yaklaşık 314 milyar ABD doları) ulaştı. İthalat ise yıllık yüzde 0,8 artışla 1,57 trilyon yuan olarak kaydedildi.

TOPLAM MAL İTHALATI VE İHRACATI

Bu yılın ilk dört ayında, Çin’in toplam mal ithalatı ve ihracatı yuan cinsinden yüzde 2,4 artarak 14,14 trilyon yuana ulaşıyor. Bu süreçte, Çin’in ihracatı yüzde 7,5 artışla 8,39 trilyon yuana yükselirken, ithalatı yüzde 4,2 oranında bir düşüşle 5,75 trilyon yuana geriliyor. Bu veriler, Çin’in ekonomik büyüme potansiyeli ve dış ticaret dinamiklerini yansıtıyor.