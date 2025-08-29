Çin’in Komşuluk Politikası Güçleniyor

ÇİN CUMHURBAŞKANI XI JINPING’İN SHANGHAI İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ZİRVESİ’NE EV SAHİPLİĞİ

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 15 Temmuz’da Beijing’deki Büyük Halk Salonu’nda Shanghai İşbirliği Örgütü’nün üst düzey diplomatlarıyla bir araya geldi. Xi, “Çin, komşuluk diplomasisinde her zaman Shanghai İşbirliği Örgütü’ne öncelik vermiştir ve örgütü daha kapsamlı ve daha güçlü hale getirmeye kararlıdır” şeklinde açıklama yaptı. Bu ifadeler, Çin’in barış ve kalkınmaya dayalı dostluk ilişkilerini geliştirmek için yıllar içinde süregelen çabalarını gösteriyor. Xi, önümüzdeki günlerde Tianjin’de Shanghai İşbirliği Örgütü zirvesine ev sahipliği yapacak. Zirve kapsamında liderlerin bölgesel güvenliği artırma ve daha yakın bir topluluk oluşturma stratejileri belirlenecek.

İYİ KOMŞULUK POLİTİKASI VE ZİYARETLER

Xi, yılın başından bu yana üç yurt dışı gezisi gerçekleştirmiş durumda. Bu gezilerden ikisi Shanghai İşbirliği Örgütü üyesi olan Rusya ve Kazakistan’a yapıldı. Haziran ayında düzenlenen 2. Çin-Orta Asya Zirvesi için Astana’yı ziyaret eden Xi, burada dostu Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından karşılandı. Bu, Xi’nin cumhurbaşkanlığındaki Kazakistan ziyaretinin altıncısıydı. Çin-Orta Asya Zirvesi, antik İpek Yolu üzerindeki bu ülkelerle bağlantıları güçlendirmeyi hedefliyor. Xi, zirve sırasında, “Orta Asya’da uyum ve birliği, mutluluk ve zenginlikle bir tutan bir atasözü vardır. Biz her zaman komşularımızın iyiliğini dileriz” dedi.

ŞANGHAİ İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ’NDE İŞBİRLİĞİ VE GÜVENLİK

Xi, 2013’te cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından komşuluk diplomasisi üzerine yaptığı toplantıda “dostluk, samimiyet, karşılıklı fayda ve kapsayıcılık” ilkelerini sundu. Bu toplantı, 1949’dan itibaren yaptığı ilk toplantıydı. Nisan ayında Beijing’de düzenlenen konferansta ise Xi, komşu ülkelerle ortak bir geleceğe sahip bir topluluk oluşturma çağrısında bulundu. Jinping, üye ülkelerin çalışmasını yönlendiren iki önemli belge olan Antlaşma ve örgüt antlaşmasının uygulanmasına yönelik eylem planlarını da önerdi.

GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ ÜZERİNE VURGULAR

Örgüt, 2001 yılından beri güvenlik alanındaki tehditlerle mücadele üzerinde çalışıyor. Xi, “Güvenlik, ulusal kalkınmanın ön koşulu, emniyet ise halkın mutluluğunun can damarıdır” dedi. Güvenlik işbirliğini güçlendirmek amacıyla çeşitli uluslararası sözleşmeler üzerinde müzakerelerde bulunan Xi, bu süreçte uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye de önem verdi. Geçmişte operasyonlar gerçekleştiren örgüt, bu alanda önemli başarılar elde etti.

REFORM VE KALKINMA İNİSİYATİFLERİ

Xi, 2025’in Sürdürülebilir Kalkınma Yılı olarak belirlenmesini önerdi. Bu kapsamda, tarım teknolojisi alanında eğitim projeleri ve gelişim inisiyatifleri hayata geçirildi. Xi, “gerçek kalkınmanın, herkes için kalkınma” olduğunu belirtti. Türkiye ile Orta Asya’nın bağlantısını artıran demiryolu projesi de önemli bir örnek teşkil ediyor. Xi’nin bu projeye desteği, bölgedeki ticaret ve etkileşimlerin artmasını sağlayacak.

KUŞAK VE YOL İNİSİYATİFİ VE İŞBİRLİĞİ

Çin’in Kuşak ve Yol İnisiyatifi, bulundukları bölgedeki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Xi, inisiyatifi üye ülkelerin stratejileriyle birleştirerek, karşılıklı gelişimi teşvik ediyor. Bu inisiyatifler çerçevesinde, şüphesiz Shanghai İşbirliği Örgütü önemli bir rol üstleniyor. Çeşitli işbirliği projeleri ve yapılan anlaşmalar, bölgesel refahı artırmayı hedefliyor. Xi’nin bu vizyonu, uluslararası işbirliğini artırma yolunda büyük bir adım olarak öne çıkıyor.