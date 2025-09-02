Çin’in Küresel Yönetişim İnisiyatifi Desteklenmeli

BÖLGESEL ZORLUKLAR VE İNİSİYATİFİN GEREKLİLİĞİ

Tianjin’de düzenlenen bir basın toplantısında, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, günümüzde karşılaşılan pek çok sorunun varlığına dikkat çekti. Bu sorunlar arasında sıkça yaşanan bölgesel huzursuzluklar, yavaşlayan ekonomik büyüme ve küreselleşmeye karşı çıkan hareketlerin yükselişi de bulunuyor. Wang, bu bağlamda, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in önerdiği Küresel Yönetişim İnisiyatifi’nin zamanlamasının tam yerinde olduğunu belirtti.

KÜRESEL YÖNETİM İNİSİYATİFİ’NİN İLKELERİ

Wang, Shanghai İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev ile beraber düzenlediği basın toplantısında, Xi Jinping’in “Shanghai İşbirliği Örgütü Artı” toplantısında sunmuş olduğu Küresel Yönetişim İnisiyatifi’nin beş temel ilkesini açıkladı. Bu ilkeler arasında egemen eşitlik, uluslararası hukukun üstünlüğüne saygı, çok taraflılığın uygulanması, insan merkezli yaklaşımın benimsenmesi ve somut adımlar atma gibi unsurlar yer alıyor.

Wang, bu inisiyatifin ruhunun Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın amaç ve ilkeleriyle uyumlu olduğunu vurguladı. İnisiyatif, BM’nin uluslararası ilişkilerdeki kritik rolünü destekleyerek ülkelerin çok taraflılık mekanizmalarına güven duymalarını ve küresel yönetişim sisteminin reformuna katılmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Wang, bu sayede zorlukların üstesinden daha etkili bir şekilde gelinmesi hedefleniyor.

KÜRESEL İNİSİYATİFLER VE ÇİN’İN ROLÜ

Wang, Küresel Yönetişim İnisiyatifi’nin, Çin’in son yıllarda önerdiği dördüncü büyük küresel inisiyatif olduğunu açıkladı. Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi’nin ardından gelen bu inisiyatif, Çin’in uluslararası ilişkilerdeki aktif rolü ile sorumluluk bilincini yansıtıyor. Wang, bu dört inisiyatifin, çalkantılı bir dönemden geçen dünyaya istikrar ve kesinlik sağladığını ifade etti. Çok taraflılığı savunarak, bölünme yerine birliği, cepheleşme yerine ise işbirliğini desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Wang, Küresel Yönetişim İnisiyatifi’nin hayata geçirilmesi ve daha adil bir küresel yönetişim sistemi teşvik edilmesi için BM ve diğer tüm taraflarla koordinasyonu güçlendireceklerini dile getirdi.