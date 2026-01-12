Çin’in Latin Amerika’daki Nüfuz Mücadelesi Sürüyor

Pekin’in Latin Amerika’da Artan Nüfuzu

Pekin, en az 20 yıldır Latin Amerika’da etki alanını genişletmek için çalışmalar yürütüyor. Bu çabalar, yalnızca ekonomik avantajlar elde etmekle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda en büyük jeopolitik rakibinin sınırları içerisinde stratejik bir üs edinmeyi de amaçlıyor. Arjantin’deki uydu takip istasyonları ile Peru’daki limanlar ve Venezuela’ya sunulan ekonomik destek gibi çeşitli alanlarda Çin’in etkisi, Donald Trump dönemi dahil olmak üzere ardışık ABD yönetimlerini uzun süredir rahatsız eden bir konu haline geldi. Trump yönetiminden bazı yetkililer, ABD başkanının Maduro’ya yönelik eylemlerinin kısmen Çin’in niyetlerini dengeleme amacı taşıdığını ve Pekin’in borç karşılığında Venezuela’dan sağladığı ucuz petrol günlerinin “sona erdiğini” ifade etti.

“Bizi Burada İstemiyoruz”

Trump, bu durumu net bir şekilde ifade etti. Petrol yöneticileriyle yaptığı bir toplantıda Çin ve Rusya’nın “komşu” olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. “Çin’e de Rusya’ya da söyledim: Sizinle çok iyi geçiniyoruz, sizi çok seviyoruz ama sizi burada istemiyoruz, burada olmayacaksınız” diyen Trump, Çin’e “iş yapmaya açık olduklarını” belirteceğini ve Çin’in “ister oradan ister ABD’den istedikleri kadar petrol satın alabileceğini” vurguladı. 3 Ocak sabahı, ABD komandolarının Karakas’a baskın düzenleyerek Venezuela devlet başkanını ve eşini yakalaması, Çin’in bölgedeki çıkarları ve prestiji açısından önemli bir darbe oldu. ABD’nin hava savunma sistemlerini hızla devre dışı bırakması, Çin ve Rusya tarafından sağlanmıştı. Trump, yaptırımlar altındaki 30 milyon ila 50 milyon varil petrolün artık ABD’ye aktarılacağını söyledi. Analistlere göre Maduro’nun yakalanması, Pekin’in Amerika kıtasındaki etkinliğini sağlama kapasitesinin sınırlarını gösterdi.

Çin’in Zor Durumu

Savunma Demokrasileri Vakfı’ndan Çin uzmanı Craig Singleton, bu saldırının, Çin’in “büyük güç söylemi ile Batı Yarımküre’deki gerçek erişimi arasındaki uçurumu” gözler önüne serdiğini ifade etti. Singleton, “Pekin diplomatik olarak itiraz edebilir, ancak Washington doğrudan baskı uygulamaya karar verdiğinde ne ortaklarını ne de varlıklarını koruyabiliyor” dedi. Çin’in Washington Büyükelçiliği, ABD’nin “tek taraflı, yasa dışı ve zorba eylemlerini” reddettiğini duyurdu. Büyükelçilik sözcüsü Liu Pengyu, “Çin ile Latin Amerika ve Karayip ülkeleri dostane temaslar ve iş birliği yürütmektedir. Durum nasıl gelişirse gelişsin, dost ve ortak olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Beyaz Saray’dan bir yetkili ise “Çin Batı Yarımküre’deki konumu konusunda endişe duymalı” diyerek, bölgedeki ortaklarının Çin’in kendilerini koruyamayacağını giderek daha fazla fark ettiğini belirtti.

Çelişkili Politika ve Beklentiler

Trump yönetiminin Pekin’e ilişkin politikası çelişkili bir tablo sergiliyor. Bir taraftan ticaret savaşını yatıştırmaya yönelik adımlar atılırken, diğer taraftan Tayvan’a daha güçlü destek sağlanıyor. Venezuela operasyonu ise ABD’nin tutumunu daha sert bir yöne kaydırmış durumda. ABD’nin operasyonunun zamanlaması, Pekin açısından son derece olumsuzdu. Maduro, Karakas’ta Çin’in Latin Amerika özel temsilcisi Qiu Xiaoqi ile görüştükten sadece saatler sonra bu olay gerçekleşti. Bu, ABD’nin esiri olmadan önceki son kamuoyu önündeki görüntüsüydü. Bir ABD yetkilisi, “Biliyor olsalardı bu kadar aleni davranmazlardı” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Venezuela’ya Yönelik Yatırımlar

Yıllar boyunca Pekin, Venezuela’nın petrol rafinerilerine ve altyapısına büyük miktarda yatırım yaparak, ABD ve müttefiklerinin 2017 yılından itibaren uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülkeye ekonomik destek sağlamıştı. Çin, Rusya ile birlikte Venezuela ordusuna da finansman ve ekipman sağlamıştı. Bu ekipmanlar arasında, gelişmiş ABD askeri uçaklarını tespit edebildiği iddia edilen radar sistemleri de yer alıyordu. Fakat bu sistemler, ABD güçlerinin düzenlediği baskını engellemeye yetmedi. Hudson Enstitüsü’nden kıdemli araştırmacı Michael Sobolik, “Dünyanın herhangi bir yerinde Çin savunma ekipmanı kullanan her ülke şu anda hava savunmalarını kontrol ediyor ve ABD’ye karşı ne kadar güvende olduklarını sorguluyor” dedi. Ayrıca Sobolik, “Çin’in İran ve Venezuela’ya sağladığı diplomatik güvencelerin, ABD ordusu sahaya indiğinde nasıl sıfır düzeyinde gerçek korumaya dönüşeceğini de görüyorlar” şeklinde ekledi.

Bölgesel Riskler ve Gelecek Senaryoları

Çin, bölgede başka baskılarla da karşı karşıya kalabilir. Pekin, Küba’daki nüfuzunu artırma çabasında ve ABD, Çin’in burada bir istihbarat toplama faaliyeti yürüttüğünden şüpheleniyor. Çin bu iddiaları reddetse de, geçen yıl Küba ile daha iyi istihbarat paylaşımı sözü vermişti. Venezuela operasyonunun ardından Trump, Venezuela petrolünün kesilmesinden etkilenen Küba’ya ABD askeri müdahalesinin muhtemelen gereksiz olduğunu, çünkü ülkenin kendi kendine çökmeye hazır göründüğünü savundu. Trump yönetimi ayrıca, Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birleştiren kritik su yolu olan Panama Kanalı çevresindeki liman işletmelerinden Çinli şirketleri uzaklaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, ABD’nin kanal yakınlarındaki Çin etkisinden “endişe duymaya devam ettiğini”, ancak Panama’nın, Pekin’in Kuşak ve Yol Girişimi’nden çıkması ve Hong Kong merkezli CK Hutchison’a verilen liman imtiyazını denetlemesi gibi adımlarını takdir ettiğini ifade etti.

Uzun Süreli Etkiler

Çin bölgeden geri adım atmış gibi görünse de, analistler, Venezuela’da kalıcı bir ABD askeri varlığı veya güvenlik durumunun kötüleşmesinin, Pekin’e yeniden hareket alanı yaratabileceği uyarısında bulunuyor. Asya Topluluğu’ndan Daniel Russel, Trump döneminde Washington’un hukukun üstünlüğüne dayalı yaklaşımdan “Batı Yarımküre’ye odaklanan etki alanları mantığına” kaymasının, Çin’in işine yarayabileceğini belirtiyor. Russel, “Pekin, Washington’un Asya’nın Çin’in etki alanı olduğunu kabul etmesini istiyor ve ABD’nin Venezuela’da bataklığa saplanmasını umut ediyor” dedi.